El mandatario europeo sostuvo en la comunicación que Ucrania "necesita una paz justa" y dijo que el libertario se comprometió a ayudarlo. Este viernes, los presidentes de EE UU y Rusia se reúnen con el objetivo de ponerle fin a la guerra.
Piden la reglamentación de la “ley anti-bullying”
La Senadora Alejandra Navarro refirió al caso de agresión en grupo contra una menor en El Quebrachal, viralizado en redes sociales. Solicitó se implemente “de manera urgente” medidas de concientización, capacitación y fortalecimiento institucional.Política14/08/2025
En los últimos días, se viralizó un video en redes sociales que muestra el ataque de un grupo de adolescentes a una niña de 12 años en la localidad de El Quebrachal, las imágenes revelan agresiones físicas y humillaciones.
La Senadora Alejandra Navarro, se pronunció al respecto, señaló que la provincia cuenta con la ley 8.406, conocida como “anti-bullying”, que “aborda la prevención, sanción y erradicación del bullying en establecimientos educativos”, permitiendo protocolos de actuación, documentación y reporte de casos, sin embargo advirtió que “no está reglamentada”.
“Esta ley todavía no está reglamentada en la provincia y creo que es la necesidad y la urgencia de hacerlo. Cada vez son más casos los que se ven, y si bien hay resoluciones con protocolos dentro del Ministerio de Educación, necesitamos tomar medidas que sean contundentes”, expresó.
En esa línea, la Senadora presentó un proyecto de declaración para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que implemente “de manera urgente” medidas de concientización, capacitación y fortalecimiento institucional.
"Es un hecho que existe y es muy duro lo que ocurre en las instituciones. Es necesario hablar de esto, instalar programas, hablar de protocolos, capacitar, hablar con los padres de los alumnos de las instituciones educativas, para que de una vez por todas podamos erradicar este flagelo", insistió Navarro.
Analizan una iniciativa que propone incorporar plástico reciclado a la mezcla asfálticaPolítica14/08/2025
En Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, los concejales recibieron al secretario de Obras Públicas, Gastón Viola, abordaron Proyectos sobre el uso de plástico en la mezcla para pavimentación.
El presidente argentino buscará disuadir a su par ucraniano sobre la importancia de flexibilizar posiciones para alcanzar un acuerdo que garantice la paz en medio de las tensiones con Rusia.
Golpe al Señor del Tabaco: la Corte ratificó la validez de un impuesto a los cigarrillosPolítica14/08/2025
La Corte declaró constitucional la aplicación de impuestos internos a los cigarrillos, con lo que Pablo Otero, conocido como “El Señor del Tabaco", ahora debe abonar unos 2000 millones de dólares.
La presidenta de La Libertad Avanza convocó al diputado Cristian Ritondo. Participan además del encuentro el asesor Santiago Caputo y el armador libertario Sebastián Pareja.
Milei viajará dos veces a EEUU en los próximos 45 días para intentar bajar la prima de riesgoPolítica14/08/2025
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Histórico fallo: condenaron a cuatro cazadores que mataron un yaguareté en FormosaArgentina13/08/2025
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.