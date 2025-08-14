Piden la reglamentación de la “ley anti-bullying”

En los últimos días, se viralizó un video en redes sociales que muestra el ataque de un grupo de adolescentes a una niña de 12 años en la localidad de El Quebrachal, las imágenes revelan agresiones físicas y humillaciones.

La Senadora Alejandra Navarro, se pronunció al respecto, señaló que la provincia cuenta con la ley 8.406, conocida como “anti-bullying”, que “aborda la prevención, sanción y erradicación del bullying en establecimientos educativos”, permitiendo protocolos de actuación, documentación y reporte de casos, sin embargo advirtió que “no está reglamentada”.

“Esta ley todavía no está reglamentada en la provincia y creo que es la necesidad y la urgencia de hacerlo. Cada vez son más casos los que se ven, y si bien hay resoluciones con protocolos dentro del Ministerio de Educación, necesitamos tomar medidas que sean contundentes”, expresó.

En esa línea, la Senadora presentó un proyecto de declaración para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que implemente “de manera urgente” medidas de concientización, capacitación y fortalecimiento institucional.

"Es un hecho que existe y es muy duro lo que ocurre en las instituciones. Es necesario hablar de esto, instalar programas, hablar de protocolos, capacitar, hablar con los padres de los alumnos de las instituciones educativas, para que de una vez por todas podamos erradicar este flagelo", insistió Navarro.