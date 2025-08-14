Milei habló con Zelenski a horas de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una charla por videoconferencia con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, donde dialogaron sobre la posibilidad de ponerle fin a la guerra con Rusia. Ocurre un día antes de las negociaciones que iniciarán los mandatarios Donald Trump y Vladimir Putin, en Alaska, donde tratarán el mismo tema.

“Tuve una buena conversación con el presidente de Argentina, Javier Milei. Por supuesto, hablamos de la situación diplomáticamente. Le informé sobre los contactos recientes con nuestros socios y recalqué que nuestra postura es absolutamente clara: Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables”, expresó Zelenski. El mandatario ucraniano agregó que Milei “está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo”, según le confirmó.

Sucede horas antes del encuentro entre Trump y Putin en la base Elmendorf-Richardson de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, en Alaska, donde el objetivo del encuentro es tratar el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya lleva cuatro años.

“También conversamos sobre los logros económicos de Argentina, en particular la desregulación y la superación de la inflación. Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo”, continuó Zelenski.

El líder ucraniano hizo foco en el vínculo bilateral y señaló que “en este momento, las relaciones entre nuestros países están alcanzando un nivel verdaderamente alto. Hablamos de ello en detalle. La tecnología, la economía, la industria agrícola: existen muchas áreas de cooperación potencial”. “También acordamos reanudar el formato de consultas políticas entre nuestros ministerios de Asuntos Exteriores. Nuestros equipos trabajarán activamente para garantizar que se celebren lo antes posible”, continuó.

Además, comentó que agradeció a Milei su participación en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, al expresar que “junto con todos nuestros socios trabajaremos para garantizar que todos los niños ucranianos regresen a casa lo antes posible”.

