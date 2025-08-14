Los papeles que operan en el exterior anotan pérdidas, en un mal día para el mercado estadounidense. A nivel local, la gestión de Javier Milei enfrenta tensiones en el segmento de deuda en pesos.
“Es difícil operar con estas tasas”: el reclamo de la UIA
El titular de la entidad empresaria remarcó que la recuperación debe sostenerse, pero señaló que el alto costo del crédito limita el crecimiento.Economía14/08/2025
Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), destacó los esfuerzos del Gobierno para ordenar la macroeconomía y reconoció que, dado el punto de partida, en el sector no esperaban un veloz crecimiento. Sin embargo, criticó los niveles actuales de las tasas de interés y enfatizó sobre la necesidad de implementar reformas estructurales para mejorar la productividad de las empresas.
En el marco de su participación en el Rotary Club de Buenos Aires, el CEO de Alberdi Desarrollos remarcó que "casi todos los que participan en la UIA entienden que el país necesitaba un ordenamiento macroeconómico, que había que bajar la inflación e ir hacia un proceso de normalización". Al respecto, recordó que la economía viene de casi 15 años sin crecimiento de empleo y sin crecimiento de la actividad.
Rappallini fue contemplativo al decir que no se esperaba un fuerte rebote de la actividad, aunque subrayó la importancia de que la recuperación se sostenga. A esos fines, aseguró que "con las tasas en estos niveles (cercanos al 70% anual) es difícil operar para cualquier empresa". "Esperemos que bajen", acotó.
Las autoridades de la UIA bregan por una reforma laboral y tributaria
Por otra parte, puntualizó que "faltan reformas", como la impositiva y la laboral, para que las empresas nacionales puedan competir en el marco de la apertura comercial que fomenta el Gobierno.
El titular de la cámara empresarial señaló que "el problema de la apertura de la economía es abrirla pero continuar con todas las distorsiones", y al respecto dijo que "el productor nacional queda afuera de competencia por los impuestos, por lo que hace el Estado, que debería igualar las condiciones". "Estamos un 25% más caro por cuestiones estructurales que Brasil y que México", lamentó.
Por último, recordó que la UIA celebrará el 2 de septiembre el Día de la Industria con su tradicional evento para el cual fue invitado el presidente Javier Milei, cinco día antes de las elecciones legislativas bonaerenses. "Vamos a presentar el nuevo contrato productivo en Córdoba el 2 de septiembre, que es el compromiso de la industria con un modelo de país", sostuvo al respecto.
Con información de Ámbito
