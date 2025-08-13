La canasta básica aumentó 1,9% en julio: una familia necesitó $1.149.353 para no ser pobre

Este indicador acumuló un alza de 27,6% en los últimos 12 meses y de 12,2% en lo que va del año. La suba mensual de la CBT empató al índice de la inflación general de julio, que fue de 1,9%.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, aumentó 1,9% en el séptimo mes de 2025.

Por lo tanto, una familia de cuatro integrantes necesitó de $515.405 en julio para no caer en la indigencia. En los últimos 12 meses, la CBA aumentó 27% y en lo que va de este año acumuló un alza de 14,7%.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en julio de 2025, según el INDEC

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en julio, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $371.959 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $915.019 en julio para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.149.353.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.208.866.

Cuánto se requirió para no estar en la indigencia en julio de 2025

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en julio fueron:

Una persona requirió de $166.798.

Una familia de tres integrantes necesitó $410.322.

Los hogares con cuatro personas necesitaron $515.405.

Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $542.093.

TN