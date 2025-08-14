La CONADU desmintió aumento salarial y ratificó el paro universitario

La Federación Nacional de Docentes Universitarios nucleada en la CONADU le respondió al Gobierno, que anunció un aumento de 7,5% para docentes y no docentes universitarios, aseguró que se trata de una "mentira", y ratificó el paro hasta el viernes.

En medio de un paro que se extenderá hasta el viernes y diez días después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto de ley de financiamiento universitario, la administración libertaria, a través del Ministerio de Capital Humano, anunció este miércoles un aumento que será otorgado entre septiembre y noviembre. Sin embargo, desde la CONADU sostienen que esto no es así.

Su Secretario General, Carlos De Feo, explicó que en realidad se trata del acuerdo firmado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que contempla "1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, siempre por debajo de la inflación en el periodo". "Como a los universitarios no nos pagaron los meses de junio y julio, en agosto vamos a cobrar el retroactivo. De ahí surge ese 3,95%", agregó.

Además, detalló que lo único que cambió ahora es "el bono de 25 mil pesos por única vez solo para quienes cubren 40 horas en la universidad y porcentual a las deicaciones menores, en 20 horas semanales, el bono será de $12.500 y en 10 horas el bono será de $6250".

"Esto es lo único que están ofreciendo. Ningún aumento”, manifestó De Feo.

En ese sentido, el Secretario General cocnluyó: "Lo que deja en claro esta maniobra del Gobierno es que sintieron el impacto del plan de lucha que incluye una tercera Marcha Federal Universitaria a fines de agosto. Medidas que vamos a sostener, porque con estos parches que inventan están lejísimos de resolver la crisis salarial y presupuestaria que sufre todo el sistema universitario nacional”.

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU había resuelto a fines de julio una semana completa de paro, hasta el viernes 15 de agosto, y paros rotativos de 48 horas a lo largo de las semanas posteriores, con el objetivo de llegar a una tercera gran Marcha Federal Universitaria hacia fines del mes de agosto.

El anuncio del gobierno desmentido por la CONADU

El Gobierno anunció un aumento salarial del 7,5% para docentes y no docentes universitarios entre septiembre y noviembre. Además, habrá adicionales "excepcionales" de $25.000 por cargo, que será asignado de forma proporcional a las distintas dedicaciones.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, desde la Casa Rosada destacaron que con esta decisión se consolida una "política orientada a garantizar su funcionamiento y desarrollo" de las universidades y destacaron que en 2024 "se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias".

Ley de financiamiento universitario en el Congreso

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento universitario, presentado por los rectores de las universidades nacionales en mayo de este año.

Con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones -a un voto de los dos tercios-, la Cámara baja aprobó el proyecto que establece la reapertura de convocatoria a paritarias (que no ocurren desde octubre del 2024, dado que los aumentos se dan por decreto), la disposición de fondos para garantizar el funcionamiento universitario y sus instituciones vinculadas (hospitales, laboratorios) y el sostenimiento de becas. Además, establece un fondo de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas

Aún resta el tratamiento del proyecto por parte del Senado, en el que la oposición legislativa contaría con la mayoría para convertir en ley la iniciativa universitaria. En ese marco, Javier Milei concretó una presentación en cadena nacional en donde anticipó que volvería a rechazar medidas que involucren nuevas partidas presupuestarias.

Con información de Ámbito