Nueve empresas desoyeron la Resolución 645/2025 y aplicaron subas de entre 1,4% y 2,9%, mientras una registró un incremento acumulado del 554% desde enero de 2024.
El Gobierno renovó 60% de sus vencimientos en pesos y convalidó tasas por encima del IPC
El Tesoro enfrentaba compromisos por $15 billones. De esta manera, inyectó pesos para aliviar las necesidades de liquidez de los bancos.Argentina14/08/2025
El Gobierno colocó deuda por $9,1 billones este miércoles y renovó así el 61% de los vencimientos que enfrentaba esta semana, que ascendían a $15 billones. De esta manera, el ministerio de Economía dejó casi $6 billones en la calle para aliviar las necesidades de liquidez del sistema financiero, que habían impulsado las tasas de interés.
En total, el Tesoro ofreció 11 instrumentos de deuda, pero tres de ellos se declararon desiertos. Casi un tercio de la demanda se concentró en las letras que vencen en septiembre.
La licitación apuntaba a estirar los vencimientos del Tesoro, ya que en las subastas previas las posturas se habían concentrado en las letras de menor plazo. Por eso, ya desde el llamado a licitación la secretaría de Finanzas dio algunas señales.
Por un lado, extendió la duración del menú de bonos ofrecido en comparación con las operaciones anteriores. Por otra parte, le puso un tope de emisión a las dos letras capitalizables más cortas. Las Lecap que vencen el 12 y el 30 de septiembre, tienen un máximo a colocar de $3 y $4 billones, respectivamente. Finalmente, la colocación estuvo por debajo de esos límites: entre ambas recaudaron poco menos de $3,3 billones.
Para sumar todavía más incentivos a los bancos a renovar sus posiciones a plazos más largos, el BCRA reactivó la ventanilla de pases activos, para darle liquidez a 24 horas a las entidades financieras que depositen como garantía títulos públicos con un plazo mayor a 60 días.
La medida de BCRA también busca estabilizar las tasas de corto plazo en moneda local, que subieron con fuerza en las últimas semanas debido a la necesidad de liquidez de los bancos para poder cumplir con los requisitos efectivo mínimo, tras la suba de encajes que se puso en marcha el 1° de agosto.
En ese escenario, las miradas del mercado estaban puestas no solamente en el nivel de renovación del vencimiento, sino también en las tasas que el Tesoro estaría dispuesto a convalidar.
“En las últimas ruedas se observó cierta compresión en las tasas de la curva de Lecap, aunque en el mercado de cauciones persiste la presión alcista, producto de las tensiones de liquidez generadas en los bancos tras el desarme de las LEFI. Esta situación podría mejorar luego de la licitación realizada hoy por el Tesoro, que renovó el 61% de los vencimientos, liberando aproximadamente $5,8 billones. De ese total, más del 50% debería destinarse a encajes para que las entidades cumplan con el requisito mínimo, mientras que el remanente se volcaría al mercado, lo que podría contribuir en el margen a que las tasas compriman”, reflexionó Francisco Speroni, analista de renta fija de Cohen.
Uno por uno, los bonos que ofreció el Gobierno
La licitación de este miércoles ofreció títulos en pesos para todos los objetivos de inversión.
Según la información de la secretaría de Finanzas, el resultado fue el siguiente:
- Letra del Tesoro capitalizable en pesos (Lecap) con vencimiento 12 de septiembre de 2025: captó $2,086 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 4,48%.
- Lecap al 30 de septiembre de 2025: colocó $1,192 billones a una TEM de 4,20%.
- Lecap con vencimiento 31 de octubre de 2025: emitió $0,700 billones a una TEM de 3,90%.
- Bono del Tesoro nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER (Boncer) al 31 de octubre de 2025: desierto.
- Lecap con vencimiento 10 de noviembre de 2025: atrajo $1,865 billones a una TEM de 3,94%.
- Lecap al 16 de enero de 2026: se colocaron $0,774 billones a una TEM de 3,60%.
- Bono del Tesoro capitalizable en pesos (Boncap) al 13 de febrero de 2026: obtuvo $0,519 billones a una TEM de 3,68%.
- Bono del Tesoro vinculado al dólar estadounidense (dólar linked) cero cupón con vencimiento 15 de diciembre de 2025: desierta.
- Letra del Tesoro en pesos a tasa Tamar (que promedia el rendimiento de los plazos fijos de más de $1000 millones) con vencimiento 10 de noviembre de 2025: se emitieron $1,150 billones, con un margen de 6% (TNA) sobre Tamar.
- Letra del Tesoro en pesos a tasa Tamar al 16 de enero de 2026: se colocaron $0,861 billones a Tamar +7,50%.
- Letra del Tesoro en pesos a tasa Tamar con vencimiento 13 de febrero de 2026: desierta.
Con información de TN
La Federación Nacional de Docentes Universitarios sostuvo que lo anunciado por Capital Humano ya lo habían acordado con la UPCN previamente.
El Ministerio de Seguridad nacional y Migraciones implementan nuevas pautas y herramientas para reforzar la prevención y asistencia a víctimas en 237 pasos habilitados.
El equipo económico anticipó que para evitar que queden liberados 5,7 billones de pesos luego de la operación de este miércoles, el Ministerio de Economía realizará otra subasta de Letras el próximo lunes.
Desinflación en la mira: el Gobierno busca que julio no frene la tendencia a la baja de preciosArgentina14/08/2025
Con una inflación núcleo de 1,5%, el Tesoro y el BCRA aplican medidas para contener el impacto de la devaluación y mantener la confianza del mercado.
El Gobierno licitó 720 mil cartas documento y suspenderá varias pensiones por discapacidad laboralArgentina14/08/2025
La Agencia Nacional de Discapacidad buscará notificar a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral, tras detectar irregularidades en otorgamientos previos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Guaymás se la jugó por Urtubey, “el que mejor mide”
Jorge Guaymás consideró que Juan Manuel Urtubey es el dirigente indicado para encabezar la candidatura a senador nacional por el frente Fuerza Patria.