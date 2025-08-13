La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El Archivo de Salta destruirá expedientes judiciales con plazo vencido
Esto es parte del procedimiento de expurgo que realizó la Dirección del Archivo Central del Poder Ejecutivo conjuntamente con el Archivo Histórico.13/08/2025
En cumplimiento de lo establecido en el “Acta de Expurgo” surgida del Archivo Histórico de la Provincia, la Dirección General del Archivo Central del Poder Ejecutivo informa que se ha publicado en el Boletín Oficial la nómina de expedientes del Fuero Civil (Distrito Centro) y del Fuero Penal (Distritos Sur y Norte) que, habiendo superado el plazo legal de permanencia según lo dispuesto por la Acordada N° 10.743 del Poder Judicial, se encuentran en condiciones de ser destruidos.
Esta publicación, que forma parte del procedimiento administrativo y legal correspondiente, tiene como objetivo garantizar la transparencia del proceso, permitir la verificación de la información por parte de la comunidad y abrir el plazo para eventuales oposiciones.
La nómina de expedientes podrá consultarse en la página web del Archivo Histórico de la Provincia (bibliotecasyarchivosalta.gob.ar) durante 10 días hábiles. Este proceso se lleva adelante de manera conjunta entre el Archivo Central y el Archivo Histórico, como parte de las acciones coordinadas para el resguardo y disposición final de documentos judiciales.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.