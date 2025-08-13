La madre reclamó durante días la intervención policial, pero recién fue escuchada una semana después, cuando su hijo ya estaba muerto.
El “Rey de las criptomonedas” reconoció fraude millonario en EE. UU.
El surcoreano Do Hyeong Kwon usó la euforia inversora para atraer fondos que terminaron perdiéndose tras el colapso de Terraform Labs.El Mundo13/08/2025
Do Hyeong Kwon, cofundador y director ejecutivo surcoreano de la empresa de criptomonedas Terraform Labs, se declaró culpable el martes de dos cargos de fraude en Estados Unidos relacionados con el colapso de 40.000 millones de dólares de las criptomonedas que creó.
Kwon, de 33 años, "usó la promesa tecnológica y la euforia inversora en torno a las criptomonedas para cometer uno de los mayores fraudes de la historia", dijo Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, mediante un comunicado.
"Kwon atrajo decenas de miles de millones en fondos al ecosistema de Terraform prometiendo una moneda estable que se autorregulaba. Cuando los mercados descubrieron que el ecosistema era inestable, ya era demasiado tarde: el sistema colapsó y los inversionistas de todo el mundo sufrieron pérdidas por miles de millones", afirmó Clayton.
Kwon, apodado por algunos como el "rey de las criptomonedas", tiene previsto recibir su sentencia el 11 de diciembre y se enfrenta a una pena hasta 25 años de prisión.
Con información de Noticias Argentinas
El primer ministro israelí aseguró que no se trata de expulsión, sino de permitir que los habitantes abandonen las zonas de combate; la diplomacia internacional busca un alto el fuego de 60 días.
Corea del Sur: arrestaron a la esposa del ex presidente encarcelado por corrupciónEl Mundo13/08/2025
La ex primera dama, Kim Keon Hee, es investigada por soborno, manipulación bursátil y presunta injerencia en procesos electorales durante el mandato de su esposo.
El tribunal ordenó indagar la posible responsabilidad de Morales en el incendio de 2017 que causó la muerte de 41 niñas y heridas a 15 más.
Los países del E3 advierten que activarán el mecanismo de restitución del acuerdo nuclear si Teherán no alcanza un acuerdo antes de fines de agosto.
La deflagración en Enaex Brasil, en Quatro Barras, destruyó viviendas y obligó a activar protocolos de rescate y peritajes.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.