El “Rey de las criptomonedas” reconoció fraude millonario en EE. UU.

Do Hyeong Kwon, cofundador y director ejecutivo surcoreano de la empresa de criptomonedas Terraform Labs, se declaró culpable el martes de dos cargos de fraude en Estados Unidos relacionados con el colapso de 40.000 millones de dólares de las criptomonedas que creó.

Kwon, de 33 años, "usó la promesa tecnológica y la euforia inversora en torno a las criptomonedas para cometer uno de los mayores fraudes de la historia", dijo Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, mediante un comunicado.

"Kwon atrajo decenas de miles de millones en fondos al ecosistema de Terraform prometiendo una moneda estable que se autorregulaba. Cuando los mercados descubrieron que el ecosistema era inestable, ya era demasiado tarde: el sistema colapsó y los inversionistas de todo el mundo sufrieron pérdidas por miles de millones", afirmó Clayton.

Kwon, apodado por algunos como el "rey de las criptomonedas", tiene previsto recibir su sentencia el 11 de diciembre y se enfrenta a una pena hasta 25 años de prisión.

Con información de Noticias Argentinas