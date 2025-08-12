Esta renovación sólo podrán realizarla quienes figuren en el padrón estudiantil de SAETA al que se puede acceder desde la web.
Sáenz invitó a que funcionarios nacionales "vengan al norte y se hagan un baño de humildad"
El gobernador Gustavo Sáenz instó a los funcionarios nacionales a visitar el norte del país para que conozcan las realidades de la región. El mandatario señaló las diferencias entre la infraestructura de Buenos Aires y la de Salta.Salta12/08/2025
El gobernador Gustavo Sáenz, en una entrevista en La Nación + recalcó que “no es lo mismo ver rutas de cuatro carriles, salir acá, dar la vuelta por el obelisco". En tal sentido, el mandatario invitó a los periodistas que estaban en el estudio que vengan a Salta con los funcionarios para "que peguen un bañito de humildad y de pueblo y vayan y conozcan las rutas de la muerte que tiene el norte".
El gobernador aclaró que no es culpa de este gobierno, porque eso también sería demagogia. "No es culpa de este gobierno, es culpa de todos los gobiernos que nunca hicieron las obras de infraestructura necesarias para que podamos tener rutas dignas, porque son rutas de la muerte”, reforzó Gustavo Sáenz.
Por eso solicitó a funcionarios nacionales a “que recorran cada una de las provincias, que vean las realidades que no son las mismas que las rodean acá en el obelisco, que son muy distintas y las necesidades también”.
Los precios de YPF en Salta: el inesperado descenso que se registró hoy
En lo que va de agosto, la petrolera estatal ya registró su cuarto aumento, con variaciones que, en ocasiones, suceden hasta dos o tres veces en menos de 24 horas.
Efectividad del Plan Güemes en Salta: Destacan la desarticulación de organizaciones narcocriminalesSalta12/08/2025
El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, participó del encuentro presidido por autoridades de la Dirección Nacional de Fronteras. Se articularon acciones con diferentes organismos que integran el Plan Güemes.
Operación inédita en el San Bernardo a una mujer que Buenos Aires rechazó
El nosocomio intervino a una paciente con una estenosis subglótica severa, combinando técnicas de resección y ampliación de la vía aérea.
Desde las 8.30, el equipo de Hemoterapia recibe donantes en la iglesia universal y registra voluntarios para donar médula ósea.
Desde las 10 hasta las 16, vecinos podrán acceder a carnes, frutas, verduras y más con un 30% de descuento en las canchas de La Rivera. La fecha fue reprogramada por las lluvias del viernes.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Sáenz se reunió con mujeres representantes de instituciones y diferentes espacios políticosPolítica11/08/2025
El gobernador encabezó una mesa de trabajo con mujeres líderes de distintos ámbitos para escuchar sus propuestas y visiones. En el encuentro se abordaron temas como la situación de los jubilados, de las personas con discapacidad y la salud mental, entre otros.