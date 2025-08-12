Sáenz invitó a que funcionarios nacionales "vengan al norte y se hagan un baño de humildad"

El gobernador Gustavo Sáenz, en una entrevista en La Nación + recalcó que “no es lo mismo ver rutas de cuatro carriles, salir acá, dar la vuelta por el obelisco". En tal sentido, el mandatario invitó a los periodistas que estaban en el estudio que vengan a Salta con los funcionarios para "que peguen un bañito de humildad y de pueblo y vayan y conozcan las rutas de la muerte que tiene el norte".

El gobernador aclaró que no es culpa de este gobierno, porque eso también sería demagogia. "No es culpa de este gobierno, es culpa de todos los gobiernos que nunca hicieron las obras de infraestructura necesarias para que podamos tener rutas dignas, porque son rutas de la muerte”, reforzó Gustavo Sáenz.

Por eso solicitó a funcionarios nacionales a “que recorran cada una de las provincias, que vean las realidades que no son las mismas que las rodean acá en el obelisco, que son muy distintas y las necesidades también”.