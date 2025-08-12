Dueños del fentanilo contaminado se agarraron a las piñas por una carrera de caballos

Tres doctores en física de la Universidad Nacional de Río Cuarto lanzaron la campaña “Mate a con-ciencia” para financiar insumos básicos y poner en funcionamiento un laboratorio de rayos x. Denuncian que el Estado dejó de cubrir gastos esenciales para la investigación.
Los hermanos Ariel, Damián y Hernán García Furfaro, propietarios de los laboratorios farmacéuticos apuntados por las muertes causadas por el fentanilo contaminado, protagonizaron un violento escándalo en el Hipódromo de San Isidro en octubre de 2022, que incluyó destrozos y una pelea a trompadas con directivos y policías.
Según supo Noticias Argentinas, el incidente, que ahora cobra una nueva y macabra relevancia, ocurrió durante el prestigioso Gran Premio Jockey Club, donde un caballo del stud "Mamina", propiedad de la familia García Furfaro, perdió la carrera en los escritorios tras un final "cabeza a cabeza".
La decisión de los comisarios deportivos desató la furia de los hermanos. Damián García Furfaro se subió a los carteles indicadores y rompió la marquesina, una escena que quedó registrada en un video. Pero el escándalo no terminó ahí: en el palco de autoridades, se trenzaron a golpes de puño con directivos del hipódromo y personal policial. "Fue una batahola. Algo nunca visto en el hipódromo. Un caos”, relató un testigo a Clarín.
Como consecuencia del episodio, el stud "Mamina" fue suspendido por dos años y los responsables recibieron la "prohibición por tiempo indeterminado" para acceder a los palcos. Además, se inició una causa penal por "atentado y resistencia a la autoridad".
En su descargo judicial, los García Furfaro aseguraron que fueron "víctimas y no victimarios" y que les "robaron" la carrera. Sin embargo, este antecedente de comportamiento violento se suma a otro episodio en los Tribunales de Morón, donde Ariel García habría amenazado a los jueces.
