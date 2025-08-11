Axel Kicillof cruzó a Milei y La Libertad Avanza por viralizar video falso

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió este domingo desde las redes sociales a un video fake que publicaron desde La Libertad Avanza (LLA) en los últimos días, al considerar que hacen "campaña roñosa". En su respuesta, el mandamás bonaerense también calificó la foto del presidente Javier Milei en La Matanza junto a sus candidatos como "berreta", a menos de un mes de las elecciones del próximo 7 de septiembre.

A través de un posteo en la red X (ex Twitter) Kicillof desmintió un video que publicó ayer el vocero presidencial Manuel Adorni, en el que se lo veía al gobernador bonaerense expresando que "no tenía propuestas" para el peronismo.

Curiosamente, Adorni realiza un programa desde Casa Rosada, al que bautizó "Fake, 7, 8" en el que se encarga de desmentir supuestas fake news de periodistas y medios que cuestionan a la administración de Milei. Sin embargo, el propio vocero viralizó este sábado el video que falseó un tramo de la entrevista del gobernador Kicillof en Futurock.

Con la viralización que hizo Adorni, todo el ejército virtual de La Libertad Avanza salió inmediatamente en todas sus redes a replicar el video fake de Kicillof. La reacción fue a tal punto que hasta el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, se subió también a la ola de reposteos del falso contenido.

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei y La Libertad Avanza por la viralización de un video falso

El cruce de Kicillof contra Milei y LLA le da más temperatura a la campaña de las elecciones bonaerenses. "Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing", expresó el gobernador en el inicio de su mensaje, contra Milei, quien se sacó una polémica foto junto a candidatos libertarios en ese distrito del conurbano bonaerense, donde mostraron una bandera que rezaba "Kirchnerismo nunca más".

Luego, le respondió (sin nombrarlo) a Adorni, por la publicación de una fake news. "Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad. Pero las mentiras de Milei y su "inteligencia artificial" no tapan la realidad", manifestó Kicillof de forma contundente.

En el cierre del tuit, Kicillof escribió: "El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas".

Con información de TN