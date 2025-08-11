Rallé, sobre la Administración Milei: “Ya no podemos darle tiempo de gracia”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el diputado por Güemes y jefe del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, Germán Rallé, analizó la gestión Milei a nivel nacional.

“Tenemos una figura presidencial que no reconoce la independencia de Poderes y no acepta las potestades de la Constitución Nacional, así como tampoco el posicionamiento político que puedan tener las Cámaras”, aseguró el legislador.

En tanto, explicó el sentido del proyecto de declaración que se debatirá mañana donde se exhorta a los diputados nacionales por Salta a que actúen en defensa de los tres Proyectos de Ley aprobados por el Congreso Nacional; vetados por Decreto Nacional N° 534/2025, a fin de insistir en resguardar el incremento a las jubilaciones y pensiones; continuar la vigencia de la moratoria previsional y declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad.

“Ya no podemos darle tiempo de gracia, le dimos un año y medio”, apuntó Rallé sobre el presidente Milei, y continuó: “Les estamos diciendo a los diputados nacionales que es hora de que defendamos al pueblo, ya no se puede admitir tanto ajuste y tanta negación de derechos, sobre todo cuando se le están cortando tantos fondos a la provincia”.

Para Rallé, el gobierno libertario es negacionista de la obra pública, de los planes de vivienda y de la realidad de los jubilados.

“Uno de los motivos por los que me alejé del kirchnerismo fue la posición de negación que tuvieron con los jubilados y no comprendía cómo se usaba una caja del Estado para invertir en movimiento sociales que tenían una finalidad política”, sostuvo el legislador, y finalizó: “Creo que fue uno de los desaciertos del gobierno kirchnerista. También me di cuenta que no era peronismo puro, que es de donde yo vengo”.