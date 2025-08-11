"Que un salteño se tenga que sentar en Buenos Aires a decidir entre dos dirigentes nacionales, yo me quedo plantado en Salta y defiendo los intereses", dijo el mandatario, aunque aseguró que “no existe la tercera vía”.
Rallé, sobre la Administración Milei: “Ya no podemos darle tiempo de gracia”
El jefe del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción en la Cámara de Diputados salteña arremetió contra la administración libertaria y consideró que, junto a los legisladores nacionales por Salta, “es hora de que defendamos al pueblo”.Política11/08/2025
En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el diputado por Güemes y jefe del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, Germán Rallé, analizó la gestión Milei a nivel nacional.
“Tenemos una figura presidencial que no reconoce la independencia de Poderes y no acepta las potestades de la Constitución Nacional, así como tampoco el posicionamiento político que puedan tener las Cámaras”, aseguró el legislador.
En tanto, explicó el sentido del proyecto de declaración que se debatirá mañana donde se exhorta a los diputados nacionales por Salta a que actúen en defensa de los tres Proyectos de Ley aprobados por el Congreso Nacional; vetados por Decreto Nacional N° 534/2025, a fin de insistir en resguardar el incremento a las jubilaciones y pensiones; continuar la vigencia de la moratoria previsional y declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad.
“Ya no podemos darle tiempo de gracia, le dimos un año y medio”, apuntó Rallé sobre el presidente Milei, y continuó: “Les estamos diciendo a los diputados nacionales que es hora de que defendamos al pueblo, ya no se puede admitir tanto ajuste y tanta negación de derechos, sobre todo cuando se le están cortando tantos fondos a la provincia”.
Para Rallé, el gobierno libertario es negacionista de la obra pública, de los planes de vivienda y de la realidad de los jubilados.
“Uno de los motivos por los que me alejé del kirchnerismo fue la posición de negación que tuvieron con los jubilados y no comprendía cómo se usaba una caja del Estado para invertir en movimiento sociales que tenían una finalidad política”, sostuvo el legislador, y finalizó: “Creo que fue uno de los desaciertos del gobierno kirchnerista. También me di cuenta que no era peronismo puro, que es de donde yo vengo”.
La Cámara Nacional Electoral organizó una jornada para promover el uso responsable de plataformas digitales durante los comicios. Participaron jueces federales y representantes de partidos políticos nacionales.
La Justicia le decomisó a Lázaro Báez 56 propiedades, tres millones de euros y un millón de dólaresPolítica11/08/2025
Se trata de una decisión del Tribunal Oral Federal 4; también ordenó el remate de 10 estancias del empresario kirchnerista en distintos puntos del país; lo hizo antes de que se venza un plazo legal el próximo miércoles.
Sáenz se reunió con mujeres representantes de instituciones y diferentes espacios políticosPolítica11/08/2025
El gobernador encabezó una mesa de trabajo con mujeres líderes de distintos ámbitos para escuchar sus propuestas y visiones. En el encuentro se abordaron temas como la situación de los jubilados, de las personas con discapacidad y la salud mental, entre otros.
Proyecto de Milei para que legisladores se sancionen a sí mismos: constitucionalistas dicen que es "para la tribuna"Política11/08/2025
Para los especialistas, la iniciativa que busca penalizar a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto que genere déficit fiscal es un anuncio "inconstitucional".
La legisladora Silvana Giudici propuso un pedido de informes en el Congreso, que no pudo tratar en la última sesión por falta de quorum de Unión por la Patria. Ahora el proyecto deberá pasar primero por comisión.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Después del feriado por el 17 de agosto, habrá que esperar hasta octubre para encontrar un nuevo día de descanso por el Día de la Diversidad Cultural.