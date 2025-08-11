Capacitaron sobre el uso de redes sociales en campañas electorales

En el marco de un encuentro con jueces federales con competencia electoral, la Cámara Nacional Electoral llevó adelante esta mañana una jornada de capacitación sobre el buen uso de las redes sociales en las campañas electorales. La actividad se desarrolló en paralelo a las discusiones sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y otros aspectos logísticos del proceso electoral.

Durante la jornada, representantes de las plataformas digitales Google, Meta, X y TikTok expusieron ante jueces y partidos políticos nacionales sobre los mecanismos disponibles para contrarrestar la desinformación y preservar el debate democrático en redes sociales durante las elecciones nacionales de 2025.

En este contexto, se reeditó el Compromiso Ético Digital, una iniciativa que busca fomentar la conciencia ciudadana sobre el uso responsable de las tecnologías de comunicación en el proceso electoral. El objetivo es evitar la manipulación de contenidos digitales sin afectar la libertad de expresión, entendida como una herramienta esencial para garantizar el acceso a la información y la formación de la opinión pública.

