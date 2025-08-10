Derrumbes y heridos deja fuerte sismo en Turquía

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, causando al menos un muerto, un número no determinado de heridos y al menos una decena de edificios colapsados. El sismo se produjo a las 19:53 hora local, con epicentro en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).

El alcalde de la ciudad de Balikesir, Ahmet Akin, declaró a la prensa local que un hombre cuya identidad no ha sido aún determinada perdió la vida al quedar sepultado en uno de los edificios colapsados.

"Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un edificio derrumbado y estamos intentando llegar a dos. La farmacia que se encontraba debajo del edificio quedó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares", declaró, en tanto, el alcalde de la ciudad de Sindirgi, Serkan Sak.

El sismo se sintió en un amplio radio que incluye grandes ciudades como Estambul (situada a más de 200 kilómetros de distancia), Esmirna, Bursa y Kocaeli, y en solo una hora se registraron seis réplicas de magnitud superior a 4, elevando la preocupación de la ciudadanía.

Escenas de pánico

El ministro de Salud, Kemal Memişoğlu, escribió en la plataforma X (Twitter) que cuatro personas estaban en un hospital, pero ninguna corría peligro. El presidente Recep Tayyip Erdogan, en tanto, emitió un comunicado deseando rápida recuperación a los heridos. "Que Dios proteja a nuestro país de los desastres”, escribió también en X.

"AFAD y todos los equipos pertinentes de nuestras instituciones iniciaron de inmediato estudios de campo sobre el terremoto, que también se sintió en Estambul y las provincias circundantes", indicó el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, en un breve comunicado publicado en redes sociales. "Estamos monitoreando la evolución del estado de cosas de forma continua", añadió.

El canal de noticias NTV dijo que en muchas ciudades la gente salió a las calles en pánico. Las autoridades, en tanto, llamaron a las personas a no ingresar a los edificios colapsados.

Con información de EFE, Hurriyet Daily News, AFP