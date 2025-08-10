En la reunión de emergencia convocada por varios países de Europa, Israel volvió a negar que busque ocupar Gaza de forma permanente.
Derrumbes y heridos deja fuerte sismo en Turquía
Al menos una decena de edificios colapsó tras un terremoto de magnitud 6,1. Cuatro personas fueron rescatadas de entre los escombros, mientras las autoridades monitorean la situación.El Mundo10/08/2025
Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, causando al menos un muerto, un número no determinado de heridos y al menos una decena de edificios colapsados. El sismo se produjo a las 19:53 hora local, con epicentro en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).
El alcalde de la ciudad de Balikesir, Ahmet Akin, declaró a la prensa local que un hombre cuya identidad no ha sido aún determinada perdió la vida al quedar sepultado en uno de los edificios colapsados.
"Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un edificio derrumbado y estamos intentando llegar a dos. La farmacia que se encontraba debajo del edificio quedó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares", declaró, en tanto, el alcalde de la ciudad de Sindirgi, Serkan Sak.
El sismo se sintió en un amplio radio que incluye grandes ciudades como Estambul (situada a más de 200 kilómetros de distancia), Esmirna, Bursa y Kocaeli, y en solo una hora se registraron seis réplicas de magnitud superior a 4, elevando la preocupación de la ciudadanía.
Escenas de pánico
El ministro de Salud, Kemal Memişoğlu, escribió en la plataforma X (Twitter) que cuatro personas estaban en un hospital, pero ninguna corría peligro. El presidente Recep Tayyip Erdogan, en tanto, emitió un comunicado deseando rápida recuperación a los heridos. "Que Dios proteja a nuestro país de los desastres”, escribió también en X.
"AFAD y todos los equipos pertinentes de nuestras instituciones iniciaron de inmediato estudios de campo sobre el terremoto, que también se sintió en Estambul y las provincias circundantes", indicó el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, en un breve comunicado publicado en redes sociales. "Estamos monitoreando la evolución del estado de cosas de forma continua", añadió.
El canal de noticias NTV dijo que en muchas ciudades la gente salió a las calles en pánico. Las autoridades, en tanto, llamaron a las personas a no ingresar a los edificios colapsados.
Con información de EFE, Hurriyet Daily News, AFP
El primer ministro de Israel, que prometió la creación de zonas seguras, insistió en que su país no quiere ocupar la Franja, sino desmilitarizarla, y rechazó la creación de un estado palestino.
La cadena qatarí acusó a las fuerzas israelíes de realizar un ataque dirigido contra una carpa de prensa en Ciudad de Gaza.
El sumo pontífice hizo un llamado a los líderes políticos y militares a que reflexionaran sobre sus decisiones.
Israel: El Plan para controlar Gaza desata reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONUEl Mundo10/08/2025
Dinamarca, Francia, Grecia, Eslovenia y Reino Unido solicitaron la reunión debido a los planes de Israel sobre Ciudad de Gaza.
Las protestas ante la insuficiente ayuda humanitaria en la Franja se multiplican, tanto desde fuera como desde dentro de la propia Israel.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
La máxima categoría del automovilismo entró en un receso y los fanáticos no solo palpitan lo que resta de la competencia en el 2025, sino que ya piensan también en el próximo año.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Guardianes del cielo patrio: El Homenaje de Villarruel a la Fuerza Aérea, hoy 10 de agosto
En el aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel rindió un homenaje a la fuerza armada a través de sus redes sociales, donde destacó su rol en la historia del país y la heroica defensa de las Islas Malvinas.