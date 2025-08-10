La medida busca fortalecer el vínculo entre los internos y sus familias, en una fecha significativa para la niñez, como parte del acompañamiento integral que promueve el Servicio Penitenciario.
El Móvil del Registro Civil se traslada a barrios El Tribuno y Miguel Aráoz
El operativo comenzará el lunes 11 y se extenderá hasta el 14 de agosto. DE manera simultánea se atenderá en barrios de la localidad de Orán.Salta10/08/2025
Continuando con el cronograma de actividades que lleva adelante el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de agosto se realizará un operativo simultáneo en la ciudad de Orán y en Capital.
En Orán, la atención comenzará el lunes 11 en el barrio 200 Años; el martes 12 continuará en el sector del Hospital Modular del barrio 4 de Junio; el miércoles 13 el operativo se trasladará al barrio 9 de Julio y finalizará el jueves 14 en el barrio Estación.
En Capital, el operativo se llevará a cabo el lunes 11 y martes 12 en el Salón de Usos Múltiples Pablo Pascual del barrio El Tribuno, ubicado en avenida Roberto Romero 3051; mientras que el miércoles 13 y jueves 14 se desarrollará en el Centro Vecinal del barrio Miguel Aráoz, sito en Diario La Nación 3547.
En todos los casos, a partir de las 9 de la mañana se entregarán 120 turnos por orden de llegada para realizar trámites de nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, así como también la gestión de pasaportes.
Costos y medios de pago
El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.
Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, según la validación automática realizada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y ANSES al momento de iniciar el trámite.
A partir de las 14, la Municipalidad pondrá en marcha el despliegue de seguridad vial en inmediaciones al santuario y a plaza España, para que los fieles participen de la ceremonia con tranquilidad. Habrá 24 cortes en total.
“Ya dimos todo”: El sacrificio invisible de las familias y lo que "solo el Estado" puede garantizar
Pamela Encinas contó cómo la vida de su familia cambió por completo tras el diagnóstico de su hijo y advirtió que el veto presidencial amenaza años de esfuerzo.
Criar a un hijo con discapacidad cuesta más de $3 millones al año: El drama económico detrás del veto
Pamela Encinas reveló que solo en terapias y tratamientos para su hijo Manuel, sin contar medicación, el gasto anual supera los $3 millones.
"La discapacidad no es una elección", el crudo relato de una madre que teme por el tratamiento de su hijo
En un desgarrador testimonio, Pamela Encinas, advirtió que "el sistema está colapsando" y denunció que la salud de calidad solo será para quienes puedan pagarla.
Salta celebra a la niñez: Sáenz encabezó un festival con más de mil chicos en el DelmiSalta09/08/2025
El evento realizado ayer en el Microestadio Delmi marcó el inicio del Mes de las Infancias, con el lema “Cuidar las infancias es cuidar lo que importa".
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Adiós a una voz icónica: Falleció Bruno Iezzi, referente de la radio salteña
Aries se une al dolor de la familia y amigos del reconocido locutor Bruno Iezzi, quien falleció a los 93 años. Una de las voces más queridas y un verdadero maestro de la radiofonía de Salta.
Calendario de lucha docente en Salta: El plan de Sitepsa para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea de este sábado.