Desafío viral: Nene de nueve años internado por agresión de su hermano
La víctima dormía cuando ocurrió el brutal ataque. Todo fue parte de un desafío que circula en redes sociales y que ya dejó varios heridos en el mundo.El Mundo09/08/2025
Un nuevo caso de reto viral terminó de manera dramática en Estados Unidos. Un nene de 9 años fue internado de urgencia después de que su propio hermano, de 12 años, le arrojó agua hirviendo mientras dormía, en el marco del peligroso “Hot Water Challenge”.
El hecho ocurrió el 29 de julio en Lancaster Township, Pensilvania. Según informó la policía local, el chico mayor calentó agua en el microondas y se la tiró encima a su hermano menor, que estaba durmiendo. Todo fue parte de un desafío que circula en redes sociales y que ya dejó varias víctimas en el mundo.
El nene sufrió quemaduras severas en el cuello y el pecho y fue trasladado de urgencia al Lehigh Burn Center en Allentown para recibir atención médica especializada.
El chico de 12 años fue arrestado y acusado de agresión agravada
El “Hot Water Challenge” consiste en tomar o arrojar agua hirviendo sobre uno mismo o sobre otra persona, y se volvió viral en plataformas como YouTube y TikTok. Las consecuencias pueden ser gravísimas: desde quemaduras profundas hasta la muerte.
No es la primera vez que este reto termina de manera dramática. En 2018, Kyland Clark, un adolescente de 15 años de Indianápolis sufrió quemaduras de segundo grado en la espalda, el pecho y la cara después de que un amigo le hiciera la misma broma mientras dormía. “Mi piel se me caía del pecho y de la cara”, contó el joven en ese momento, según recordó The New York Pos
La Justicia intervino y piden a los padres que controlen el uso de redes
El chico de 12 años fue detenido y acusado de asalto agravado y de poner en peligro la vida de otra persona. La investigación sigue en curso y la policía pidió a los padres que estén atentos a lo que sus hijos ven y hacen en internet.
“Estos desafíos pueden tener consecuencias irreversibles”, advirtieron las autoridades, que remarcaron la importancia de la supervisión adulta para evitar nuevas tragedias.
Con información de TN
