El Gobierno oficializó, mediante el Decreto 771/2025, el pago de un bono de $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre. Con esta suma, el haber mínimo del mes alcanzará los $403.052.
Ajuste en Ualá: 110 trabajadores argentinos quedan fuera
a fintech ajusta su estructura regional por automatización de tareas y busca mayor eficiencia, afectando principalmente a su personal en Argentina.Argentina28/10/2025
La fintech Ualá despidió a 135 empleados en América Latina, de los cuales 110 corresponden a la Argentina. La medida, que representa el 8% de su plantilla regional, fue confirmada por la compañía en un comunicado en el que explicó que el objetivo es “una mayor eficiencia regional y producto de la automatización de tareas”.
Desde la empresa aclararon que el recorte fue transversal y no se concentró en un área específica. A los trabajadores desvinculados se les ofrecieron “acuerdos de salida que superan los requisitos legales”. Según el comunicado, la decisión busca “mejorar el posicionamiento” de la compañía en un mercado “cada vez más dinámico y competitivo”.
El ajuste se produce menos de un año después de otro movimiento similar. En mayo de 2024, Ualá había reducido un 9% de su plantilla, unos 140 empleados, en el marco de una “optimización operativa” que afectó a las operaciones en Argentina, México y Colombia. Aquella vez, la empresa justificó los despidos en la duplicación de funciones tras la compra de firmas como Wilobank, ABC Capital, Empretienda y Ceibo Créditos.
La fintech aseguró ahora que no prevé nuevas rondas de despidos y que el proceso responde a la automatización de tareas y la necesidad de ajustar su estructura regional. Sin embargo, la medida llega en un contexto económico adverso, con caída del consumo y tasas de interés altas que impactan de lleno en el ecosistema fintech.
En el mercado apuntan a que la reestructuración busca preservar márgenes operativos luego de un ciclo de fuerte expansión y aumento de costos. “No hubo un área particularmente afectada; se trata de un proceso integral de eficiencia”, remarcaron desde la firma.
Ualá cuenta con cerca de 1.000 empleados en el país y oficinas en el barrio porteño de Palermo, inauguradas en septiembre pasado con la presencia del presidente Javier Milei, durante la ampliación de su ronda de inversión Serie E liderada por Allianz X.
La decisión contrasta con la reciente inyección de capital de u$s66 millones recibida en marzo, que elevó la ronda Serie E a u$s366 millones y la valuación de la empresa a u$s2.816 millones. En esa etapa, se incorporó TelevisaUnivision como nuevo socio estratégico, con foco en consolidar la expansión en Argentina, México y Colombia.
Con información de C5N
El próximo fin de semana XL ya es oficial en el calendario nacional. Será en noviembre e incluirá cuatro días de descanso, gracias a la combinación de un feriado y un día no laborable con fines turísticos.
La ANMAT avanza en su refuncionalización y moderniza los controles a laboratorios extranjeros para medicamentos importados.
Cómo será el CyberMonday 2025; financiación en cuotas y rebajas del 30% son la claveArgentina28/10/2025
El CyberMonday 2025, organizado por la CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico), se realizará los días 3, 4 y 5 de noviembre.
Tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, los principales bancos de Wall Street (incluyendo JP Morgan, Citi y UBS) celebraron el resultado como un "cisne blanco" para el mercado.
Riesgo país: Qué tan bajo debe caer para que Argentina vuelva a los mercados internacionales de deudaArgentina28/10/2025
El Riesgo País de Argentina cayó fuertemente tras las elecciones, cerrando en 708 puntos básicos. La caída abre la ilusión de volver a los mercados internacionales de deuda.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
Las Elecciones Legislativas 2025 definieron una nueva composición del Congreso de la Nación Argentina, estableciendo el equilibrio de poder que acompañará la segunda mitad del mandato presidencial.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.