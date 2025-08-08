Un espacio innovador y accesible para que niños, adolescentes y jóvenes de Salta descubran la robótica, la programación y la tecnología, promoviendo vocaciones científicas y tecnológicas.
Habilitaron la nueva escalinata de la plaza España
Las obras de reconstrucción se llevaron a cabo en el codo noroeste donde la tribuna presentaba fisuras y grietas producto de filtraciones de agua. Los vecinos ya pueden volver a utilizar y disfrutar de dicho predio de manera normal y segura.Salta08/08/2025
Se realizó la reconstrucción de las escalinatas de la plaza España, más precisamente en un sector donde la tribuna sufrió fisuras y grietas producto de filtraciones de agua.
Los trabajos se efectuaron en las gradas del anfiteatro ubicado en la plaza España, en el codo noroeste del mismo.
Esta sección presentaba considerables hundimientos debido a la pérdida de material de apoyo por infiltración de agua desde el nivel más alto.
Es importante destacar que, para la construcción de las nuevas escalinatas, previamente se procedió a la demolición de las placas dañadas.
Esta será la última renovación del año, la que les permitirá continuar con el beneficio hasta finalizar este ciclo lectivo.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
La justicia federal dictó la prisión preventiva de los 11 detenidos por el contrabando en Aguas Blancas y estimó que movían mercadería ilegal por $229 millones mensuales.
Salta entrega los primeros certificados a quiroprácticos formados en la provincia
La Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas celebrará esta noche la graduación de 27 profesionales que completaron la Diplomatura en Ciencia, Arte y Filosofía Quiropráctica, una formación inédita en la provincia.
El Ministerio de Seguridad y Justicia junto a diversos organismos coordinaron acciones para las peregrinaciones y procesiones de agosto y septiembre.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Impulsan cooperación internacional para instalar en Salta una base regional contra incendiosSalta07/08/2025
Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes del gobierno provincial, organizaciones de la sociedad civil y técnicos especializados, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante los incendios forestales en la región del Gran Chaco Americano.
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
Fuerza Patria se consolida en Salta: Urtubey desafía a Milei
"La prioridad es frenar el daño que el gobierno de Milei le está haciendo a la provincia y al país", afirmó el exgobernador, quien es precandidato a senador nacional.
Salta: Convocan a paro docente este viernes
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.