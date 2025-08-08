Alejandro Garnacho tiene un acuerdo de palabra con el Chelsea y continuará en la Premier League: qué resta para que sea oficial

Con la llegada de Matheus Cunha, el Manchester United le da vía libre al "Bichito" para viajar a Londres y vestirse de "blue"

Deportes08/08/2025

Alejandro Garnacho está a solo un acuerdo de ser nuevo jugador de Chelsea. El extremo de 21 años ya acordó su llegada a los “Blues” y solo espera el “ok" del Manchester United. 

Los “Red Devils” ficharon recientemente a Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, por lo que le dieron vía libre al “Bichito”. 

 

Lo que resta para que la transferencia se confirme, debe haber un acuerdo entre clubes. Pese a no considerarlo, el United pretende una cifra cercana 55 millones de libras esterlinas, negociables atendiendo al poco lugar y la necesidad de desprenderse de un contrato.

Una vez consumado el acuerdo entre las entidades, Garnacho será compañero de Enzo Fernández y Aaron Anselmino y cumple uno de los requisitos de Enzo Maresca, que también pretendía sumar a “Dibu” Martínez. 





