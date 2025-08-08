Alejandro Garnacho tiene un acuerdo de palabra con el Chelsea y continuará en la Premier League: qué resta para que sea oficial

Calendario para Franco ColapintoDeportes08/08/2025
El piloto argentino de la Fórmula 1 tiene una fecha entre ceja y ceja, y tiene razones de sobra para prestar atención a ese momento del año en la "Máxima".
Con la llegada de Matheus Cunha, el Manchester United le da vía libre al "Bichito" para viajar a Londres y vestirse de "blue"Deportes08/08/2025
Alejandro Garnacho está a solo un acuerdo de ser nuevo jugador de Chelsea. El extremo de 21 años ya acordó su llegada a los “Blues” y solo espera el “ok" del Manchester United.
Los “Red Devils” ficharon recientemente a Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, por lo que le dieron vía libre al “Bichito”.
Lo que resta para que la transferencia se confirme, debe haber un acuerdo entre clubes. Pese a no considerarlo, el United pretende una cifra cercana 55 millones de libras esterlinas, negociables atendiendo al poco lugar y la necesidad de desprenderse de un contrato.
Una vez consumado el acuerdo entre las entidades, Garnacho será compañero de Enzo Fernández y Aaron Anselmino y cumple uno de los requisitos de Enzo Maresca, que también pretendía sumar a “Dibu” Martínez.
"Las Garzas", que continúan invictas en el certamen, se medirán ante "Los Felinos" que ingresaron por la puerta a la instancia de mata-mata.
El ex capitán xeneize se comunicó con Marcelo Delgado, el único integrante del Consejo de Fútbol disuelto en las últimas horas, y dio el visto bueno para que el vínculo, que finalizaba en diciembre de este año, se interrumpa.
El arquero del Aston Villa y de la Selección Argentina vuelve a estar nominado al premio que ganó en las últimas dos ediciones. El "Toro" vuelve a integrar la nómina de candidatos a quedarse con el Balón de Oro, donde también figura Mac Allister por primera vez.
Conmebol informó las ternas arbitrales de los partidos de octavos de final, y al Millonario le tocó un brasileño que es mirado de reojo.
El mediocampista expresó su deseo de emigrar a Europa. Esto se da luego de una primera oferta del Olympiacos de Grecia, rechazada por el Xeneize.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Pedro Arancibia, abogado de la familia, lo anticipó por Aries. El juicio por el femicidio de Jimena Salas comenzará el 1 de septiembre contra los hermanos Saavedra.
El acusado reconoció ser culpable de los hechos imputados y aceptó los términos del acuerdo. El acuerdo fue consensuado por fiscalía, defensa y el actor civil y querellante.
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.