Amenaza de bomba en recital de Lali Espósito: detienen al presunto responsable

Hostigado por años tras cerrar su tarjeta: la Justicia falló contra el banco
Aunque el consumidor tenía libre deuda, recibió mails, llamados y amenazas legales. Un fallo determinó que hubo daño moral y conducta abusiva.
La Policía de San Juan detuvo al supuesto autor de la amenaza de bomba que obligó a demorar el recital de Lali Espósito este viernes en el Estadio Aldo Cantoni, en la capital provincial.
El hecho ocurrió cerca de las 21, cuando una llamada al 911 alertó sobre un presunto artefacto explosivo en el predio, lo que obligó a evacuar sectores del estadio y realizar una revisión completa con personal especializado. La amenaza fue descartada y el show comenzó a las 22.30.
El acusado es Juan Carlos Salem, un hombre de 74 años que fue detenido en su domicilio del barrio La Bebida, en el departamento de Rivadavia, durante un allanamiento ordenado por los fiscales Alejandro Mattar e Ignacio Achem. Según confirmaron fuentes judiciales, el hombre habría confesado haber realizado el llamado intimidante.
Amenaza con tinte político y un arma incautada
El llamado al 911 fue registrado minutos antes del recital. La frase que activó el protocolo de seguridad fue contundente: “Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista. De ustedes depende que no salga gente lastimada…”, expresó el autor.
Durante el procedimiento en la casa del sospechoso, ubicada sobre la avenida Ignacio de la Roza, la Policía secuestró un arma de fuego calibre 22, según informó el Diario de Cuyo. El hombre fue trasladado a la Seccional 34° y quedó a disposición de la Justicia.
Los fiscales imputaron a Salem por intimidación pública, un delito que puede acarrear penas de prisión. Según trascendió, no se descarta que se le sumen otras figuras agravantes vinculadas a la portación de arma y al contenido del mensaje.
El show se hizo con normalidad tras la revisión
La producción del recital, en coordinación con la Policía local, activó de inmediato los protocolos de seguridad y evacuó preventivamente los sectores donde se sospechaba podía estar el explosivo.
Tras descartar la presencia de un artefacto y garantizar condiciones seguras, se autorizó el ingreso del público y el inicio del show a las 22.30, una hora después del horario previsto.
Con información de TN
