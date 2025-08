Tras los destrozos provocados por el viento Zonda en Salta —entre ellos, un vehículo aplastado por una rama de árbol y otro afectado por la caída de una pared en un estacionamiento—, surge nuevamente la pregunta sobre quién debe responder por los daños. En su columna por Aries, el abogado Napoleón Gambetta recordó un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones que puede servir de precedente: “En 2018, una cochera fue condenada a pagar por el robo a un auto, pese a que había carteles que la eximían de responsabilidad. La justicia entendió que había un contrato de guarda, y por lo tanto, una obligación de resultado”.

Según el fallo, los carteles no tienen valor legal frente a una responsabilidad contractual: si alguien paga por estacionar, se presume que el lugar debe proteger el vehículo. “El tribunal fue claro: si no se tomaron las medidas necesarias para evitar el daño previsible —como cámaras o personal de vigilancia—, hay responsabilidad. Y solo se exime en casos de fuerza mayor, como un sismo o algo absolutamente imprevisible”, explicó Gambetta.



En ese sentido, el abogado aseguró que “hay antecedentes claros que confirman que el contrato de garage es una obligación de resultado. Es decir, se debe devolver el vehículo en las mismas condiciones en que fue entregado, salvo en casos de fuerza mayor imprevisible, como un meteorito”.

Otro antecedente es un fallo de la Cámara Nacional Civil donde un club fue condenado luego de que el auto de un miembro de su comisión directiva resultara dañado con arena en el tanque de nafta tras una reunión. A pesar de que el club alegó tener cámaras y personal de vigilancia, la Justicia lo responsabilizó por no haber evitado el hecho. “El juez entendió que la custodia del vehículo incluye prevenir daños previsibles, incluso en contextos internos como discusiones entre socios. El cartel de 'no nos hacemos responsables' no tiene validez cuando hay un servicio pago”, explicó Gambetta.

Este criterio también se aplicó en otro fallo comercial, donde una cochera fue obligada a indemnizar a un cliente por el robo dentro del vehículo. “El Zonda es un fenómeno extraordinario en Salta; si hay paredes en mal estado o árboles sin mantenimiento, no puede considerarse fuerza mayor”, concluyó el abogado. Estos casos abren la puerta a posibles demandas por los daños registrados durante el temporal.