Crudo relato de la represión en el Congreso: “Vas con la suerte de lo que puede tocar”

En diálogo con Aries, Lula González, fotoperiodista de El Destape, describió la jornada de ayer como "muy violenta" y lamentó la imprevisibilidad de lo que ocurre cada miércoles en las inmediaciones del Congreso, “vas con la suerte de lo que pueda tocar”, advirtió. Explicó que, si bien la concentración solía iniciar a las 15:00, los incidentes comenzaron alrededor de las 17:00 horas. González, quien transmitía para la radio desde la vereda, afirmó que "hay una acción deliberada contra la prensa".

La fotoperiodista puntualizó que el protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cubre toda la zona del Congreso. Normalmente, en las marchas de jubilados, las fuerzas nacionales como PSA, Gendarmería y Policía Federal Argentina intervienen. Sin embargo, en esta ocasión, la Policía de la Ciudad, dependiente de Jorge Macri, lideró el operativo. González manifestó su asombro por la "increíble cantidad de efectivos que había" y la agresividad empleada.

El caos se desató cuando los jubilados intentaron avanzar. La disuasión policial, descrita por González como "violenta", escaló rápidamente. "No solamente con gases, sino también con perdigones, le tiraban gas pimienta, una suerte de pelotitas que le tiraban y que tornaba irrespirable el aire", detalló. La misma fotoperiodista fue blanco directo de estas agresiones. "De la nada también me tiran gas pimienta. No solamente en toda la oreja, que me la dejaron irritadísima y el cuello y todo, sino también en toda la cara", amplió.

Lula confirmó que recibió al menos cuatro impactos. Además, mencionó el caso de su compañero Nicolás Munafó de C5N, a quien "le disparan al cuerpo directamente" mientras solo hablaba. González criticó que la represión se ha convertido en una costumbre y afecta no solo a los manifestantes, sino también a quienes cubren la información.

Una característica distintiva de la jornada fueron las "detenciones a mansalva". Inicialmente, se informó sobre tres personas arrestadas, pero la cifra real ascendió a siete. Lula González y sus colegas intentaban obtener los nombres de los detenidos. Hasta el momento, estas personas permanecen arrestadas. La fotoperiodista concluyó que la situación es "muy compleja" los miércoles, y "el común denominador es la represión".