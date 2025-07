La UCR Salta define su estrategia electoral con consultas internas y sin alianzas improvisadas

En medio de un escenario político nacional marcado por la polarización, la Unión Cívica Radical de Salta avanza en un proceso de consulta interna para definir su estrategia de cara a las próximas elecciones. La presidenta del partido y diputada Soledad Farfán explicó en Agenda Abierta que se están realizando reuniones con los presidentes de los comités departamentales para tomar una decisión colectiva y orgánica.

“Es una responsabilidad que tiene nuestro partido. Estamos terminando la ronda con los dirigentes para luego tomar una resolución. Ya tuvimos una convención el año pasado que facultó al Comité Provincia y a la presidencia a llevar adelante las negociaciones electorales”, expresó Farfán.

Consultada sobre posibles alianzas, la diputada aclaró que la UCR no hará acuerdos que impliquen ceder sus principios históricos, como la defensa de la educación y la salud pública. “Tenemos ideales que no vamos a negociar. Nuestro objetivo es claro y vamos a ver con qué sector se puede o no avanzar en un acercamiento, según el resultado de estas consultas”, indicó.

Frente a los movimientos de algunos dirigentes radicales hacia otros espacios, Farfán fue tajante: “Los radicales con Peluca no existen en Salta”, en referencia a posibles vínculos con el espacio libertario. “Automáticamente, cuando alguien se va a otro espacio, deja de ser radical. Nosotros no tenemos militantes con esa ida y vuelta. Somos un partido con historia, con trayectoria y con convicciones”, subrayó.

La titular del radicalismo salteño también enfatizó que la UCR buscará el camino que más beneficie al partido, sin dejar de lado su vocación de participación. “Siempre tenemos ganas de estar presentes como actores sociales y políticos, pero respetando nuestras bases y a nuestros dirigentes”, concluyó.