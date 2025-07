Jarsun dice que Aguas del Norte es su prioridad y no piensa en candidaturas

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, se refirió a las versiones sobre una posible candidatura. “No me ofrecieron nada real y en lo personal no me gustaría”, expresó en diálogo con Aries. Afirmó que su prioridad es finalizar su trabajo al frente de Aguas del Norte.

Aunque reconoció que varios intendentes lo alentaron a lanzarse, aclaró que “si tuviera que ser candidato, sería por una cuestión de necesidad del equipo de gobierno, pero no por deseo personal”. Añadió que su gestión está “a mitad de camino, o un poco más”.

Jarsún citó razones familiares para mantener su enfoque en la empresa y reiteró que su decisión no tiene que ver con soberbia ni desinterés, sino con compromiso y realismo. “La función pública no es fácil. Estás comiendo con el celular en la mano, contestando mensajes. Es una vida que no es normal”, graficó.

Finalmente, reafirmó su compromiso con Aguas del Norte. “Nadie me obliga a estar aquí. Yo le pedí al gobernador estar en Aguas del Norte porque sabía que la podíamos sacar adelante. Me gustaría terminar lo que estoy haciendo”, cerró.