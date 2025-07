Sáenz en la Cumbre del Bioetanol abogó por la unidad del Norte y reclamó un trato justo

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, remarcó la importancia de la unidad de las provincias del norte para defender sus producciones y exigir un trato federal equitativo.

Lo hizo en la apertura de la jornada “Energía Cultivada. El Bioetanol en el Desarrollo del NOA”, realizada en Tucumán, que también contó con la presencia del gobernador anfitrión Osvaldo Jaldo y el de Jujuy Carlos Sadir, además del subsecretario de Combustibles Líquidos de Nación Federico Veller, entre otras autoridades.

Ante un auditorio compuesto por los principales referentes del sector público, privado y científico de Argentina y otros países, Sáenz enfatizó la necesidad de construir consensos y dialogar con el gobierno nacional, pero también de mostrar firmeza en la defensa de los intereses regionales.

"Somos el triángulo del azúcar", indicó el gobernador Sáenz, haciendo referencia a la unión de Salta, Tucumán y Jujuy en la defensa del bioetanol de caña de azúcar. "Lo que buscamos desde que asumimos, por sobre todas las cosas, es trabajar con responsabilidad y dialogar, porque entendemos a la política como el arte de construir consensos", añadió.

Sáenz destacó la particularidad de que tres gobernadores de partidos políticos distintos trabajen unidos para abordar problemas comunes que afectan a sus provincias por igual. "No somos islas, somos parte de un todo", afirmó.

Subrayó que "en esto no hay política ni ideologías porque tenemos la responsabilidad cívica de defender los intereses de cada uno de los que viven en nuestras provincias". En ese sentido, aseguró: "Nos van a encontrar unidos haciendo fuerza más que nunca para defender lo que entendemos que es legítimo y que es justo".

El gobernador salteño hizo hincapié en el arraigo de la industria azucarera y bioenergética en la región, que ha generado trabajo genuino durante generaciones. Cuestionó la posibilidad de que legisladores que desconocen la realidad del norte argentino tomen decisiones que perjudiquen a las economías regionales. "Por eso es que peleamos tanto por un federalismo que mucho se pregona y no se practica", sostuvo.

Sáenz también resaltó las disparidades en el desarrollo de infraestructura en el país, señalando que el norte argentino ha sido históricamente relegado. "Tenemos lo que el mundo necesita: alimentos, minerales, energía, economía del conocimiento, pero necesitamos de obras de infraestructura que nos permitan poder competir con el centro del país, que siempre tuvo todo", dijo. Y agregó: "Así siempre digo que hay dos Argentina: la que está llena de privilegios y la que está llena de necesidades".

En referencia al rol del Congreso, el gobernador de Salta pidió que lleguen legisladores que defiendan los intereses provinciales, independientemente de su bandería política. "Tienen que tener un límite y digan: hasta aquí te acompaño, pero no toquen lo que es de los salteños, tucumanos, jujeños; ni toquen sus fuentes de trabajo, sus industrias, a los que producen, a los que apuestan para que mi provincia crezca", enfatizó.



Finalmente, Sáenz se dirigió al Presidente de la Nación, manifestando la disposición al diálogo, pero también la firmeza de las provincias: "Le decimos al Presidente que seguimos dispuestos al diálogo, porque no demuestra debilidad sino humildad, grandeza y sobre todo, responsabilidad para que una vez por todas este país salga adelante". Y concluyó: "Somos tres guerreros que van a pelear por los intereses de ustedes, de los tucumanos, de los salteños y de los jujeños, y por qué no de todo el Norte Grande".

La apertura de la jornada estuvo a cargo del gobernador anfitrión de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien destacó la importancia de avanzar en una agenda común de desarrollo energético basada en los biocombustibles, especialmente el bioetanol.

El gobernador de Jujuy también se refirió a la importancia de construir diálogos y consensos en la defensa de las producciones regionales. Por el Gobierno Nacional, Federico Veller, se comprometió a "dialogar, escuchar y construir".

Los tres gobernadores que integran la Liga Bioenergética (además de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) expresaron que esperan trabajar en conjunto con la Nación para lograr un proyecto de ley de consenso que favorezca el desarrollo de las provincias y el país.

El evento fue organizado por el Gobierno de la Provincia de Tucumán, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) y el Centro Azucarero Argentino (CAA), y reunió a figuras destacadas del sector público, privado y científico de Argentina y países como Brasil, Costa Rica y Estados Unidos.