"Nos piden paciencia, pero no llega nada": afiliados del PAMI sin pañales desde junio

Desde mayo, miles de jubilados afiliados al PAMI en Salta viven con incertidumbre y malestar ante la falta de entrega de los pañales que, según el nuevo esquema anunciado por el Gobierno nacional, debían llegar directamente a domicilio.

“Desde que el presidente cambió la modalidad, se decía que los pañales iban a ser entregados en mano, pero eso no pasa. Ya pasaron parte de mayo y junio y seguimos esperando”, denunció por Aries Raúl, quien acompaña a su abuelo que es uno de los afiliados damnificado.

La empresa encargada de la logística, Urbano Express, figura como responsable del reparto, pero los beneficiarios aseguran que no reciben contacto ni asistencia. “Fui cuatro veces al PAMI. Me tomaron los datos cada vez, pero siempre me decían ‘está en curso’. Me dieron un 0800 de Urbano Express, pero nunca atienden. Siempre están ocupadas las líneas”, relató.

La situación se complica aún más por la falta de comunicación y presencia de autoridades locales del PAMI. “El director nunca está. Las cuatro veces que fui no lo encontré, ni al médico a cargo ni a la secretaria. Solo los empleados de atención me dicen que tenga paciencia”.

A la par, los cambios en el sistema también trajeron confusión. “Ahora me dicen que las farmacias van a ser las responsables de llevar los pañales a domicilio. Pero nadie sabe cuáles son. Pregunté y no supieron darme información”.