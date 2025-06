Ignacio Torres rechazó un acuerdo entre el PRO y LLA: "Es un error conceptual"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se manifestó en contra de un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, ya que consideró que sería "un error conceptual", y le pidió a los dirigentes que "sostengan la coherencia en el tiempo" porque la discusión es "la continuidad o la desaparición" del espacio.

"Cada vez que me preguntan por la posibilidad de ir con LLA, siempre dije que no estaba de acuerdo, que me parecía un error conceptual. Las alternativas son sanas para la democracia", afirmó el mandatario provincial. En ese sentido, remarcó que "el PRO perdió las elecciones nacionales y es oposición".

"Cuando hay una medida que es buena, siempre la hemos acompañado. Cuando hubo alguna medida que atenta contra los intereses de la Nación o de mi provincia, estuvimos en contra y lo hemos hecho con mucha vehemencia. Esa coherencia hay que mantenerla en el tiempo y es lo que le da fuerza e identidad a cualquier partido; si no, es la crónica de la desaparición", sostuvo a Radio Mitre.

Para Torres, la "discusión central y bisagra" dentro del PRO "tiene que ver con la continuidad o con la desaparición del espacio". "En esas miradas, lo más sano es que se autodepure. Hay dos discusiones: ser oficialismo o ser una alternativa", remarcó.

"Hay que sentarse en una mesa y que los que se quieren ir a LLA, vayan, y los que quieren ir a una alternativa, lo hagan. El tema es que algunos balconean, especulan y atrasan", cuestionó. "El que quiera irse a otro partido, se irá. Creo en la evolución del pensamiento, pero el garrochismo partidario es oportunismo electoral", afirmó.

El gobernador señaló que "es muy fácil ir al resguardo de los vencedores", pero lo que el PRO necesita son "dirigentes que crean en algo y sostengan la coherencia en el tiempo". En esa línea, anticipó una renovación generacional que le dará al espacio "una identidad más federal".

Sobre la política nacional, advirtió que "acá no hay ningún líder mesiánico que nos va a salvar, ni tampoco hay ninguna persona que tenga la verdad absoluta. Acá tenemos que empezar a discutir ideas, a trazar una agenda de desarrollo y en el marco de políticas de Estado a mediano y largo plazo, ser consecuentes con eso", concluyó.

Con información de C5N