Javier Milei con su perro Conan: “Acá está, este es uno de los cinco”

El presidente Javier Milei presentó este domingo a su perro Conan, padre de sus otras cuatro mascotas, en el marco de un programa de streaming que estaba recaudando fondos para dos refugios de animales.

Sin previo aviso, el mandatario nacional sorprendió a los conductores de Neura y apareció con su can en el estudio ubicado sobre la calle Gorriti, en el barrio porteño de Palermo.

El jefe de Estado llegó al lugar con un mameluco de YPF, que suele utilizar cuando está con sus “hijitos de cuatro patas”, y acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que también llevó a su mascota, Thor.

“Acá está Conan, ¿Viste que es de verdad? Son buenitos, pero son muy territoriales. Con humanos no, pero con otros perros sí“, señaló el líder libertario para explicar por qué llevaba correa.

Por su parte, la funcionaria también se mostró con su perro y anticipó que, junto con Milei, entre los dos van a donar un millón de pesos para las fundaciones para las cuales se estaba recaudando dinero.

Tal como explicó el Presidente en varias oportunidades, Conan es el padre de sus otros cuatro canes, que tienen nombres de economistas de la escuela austriaca: Milton (Fridman), Murray (Rothbard), Robert y Lucas.

“En la casa de mis padres siempre hubo animales, pero el momento en el que me fanatice fue cuando mi mamá compró dos ovejeros alemanes, ahí fue cuando se generó una cosa mucho más talibanizada”, recordó Milei.

Al hablar sobre la actualidad política, el mandatario cuestionó a la oposición y sostuvo que ve “mucha miserabilidad, bajeza, deseo de poder y esas cosas, pero es todo obstruir y romper, es lo único que saben hacer”.

“Por eso hicieron mierda al país como lo hicieron. Si no hubiéramos entrado nosotros con un programa económico serio y sólido, Venezuela hubiera sido un chiste al lado de nosotros”, analizó.

Además, volvió a criticar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien llamó nuevamente “pichón de Stalin” y “pigmeo maligno”.

“Enfrente no tenés a un rival, tenés a un enemigo. Y ese tipo está dispuesto a matarte si es necesario. Los zurdos de mierda llamaban a cagar a trompadas a los libertarios”, indicó.

También apuntó contra los medios de comunicación que le “han dicho incestuoso, zoofílico y hasta nazi”. “¡Qué no me han dicho! Y después viene el vuelto y no se la bancan. Pero la gente les sacó la ficha y se cansó“, argumentó.

“Una cosa tengo que hacer, digamos, quiero hacer a la Argentina grande nuevamente y estamos haciendo el mejor gobierno de la historia”, exclamó el Presidente.

Además, el líder de la Casa Rosada destacó que “si las elecciones fueran hoy entre los menores de 35 años”, La Libertad Avanza ganaría “con el 70% de los votos”, por lo que consideró que si el Gobierno hace las cosas bien, “hay liberalismo para rato”.

“Vos fijate la actitud miserable de la oposición, que lo único que hacen es tratar de romper esto. Con los últimos proyectos demagógicos que aprobaron, por ejemplo. Entonces, está claro que la gente también tiene que odiar a esos políticos de mierda. ¿Por qué? Porque son tan mierda como los periodistas. Sobrados en el sentido de que los tipos están dispuestos a hacer algo demagógico que rompa el éxito de la economía, porque no les importa la gente, lo único que les importa es estar en el poder. Es decir, lo único que le importa al político, que tiene de cómplices a los periodistas ensobrados, es estar en el poder", agregó.

También justificó el tiempo que pasa en las redes sociales al asegurar que, de esa manera, se entera también de algunos hechos del Gobierno que rerivaron en las salidas de las entonces canciller, Diana Mondino, y titular del ARCA, Florencia Misrahi.

“Te cuento cómo fue. Yo estaba revisando redes, sale una cosa que era media rara. Me escribe Lilia, me dice ‘Che, acaba de salir esto’. Lo llamo a Toto, le digo ‘¿y esto?’, lo chequea con quien era la titular de AFIP. Entonces le digo ‘pará, esto es una trampa para que a esta gente le cobren impuestos. Eso va contra mi filosofía’. Entonces le dije ‘avisale que ya la eché. O sea, esa es la ventaja de que vos estés todo el tiempo en las redes. O sea, yo estoy monitoreando todo el tiempo lo que está pasando”, recordó sobre el primer caso.

En cuanto a Mondino, rememoró que fue cuando vio, también por Twitter, que Argentina, en una votación en Naciones Unidas, no lo hizo en sintonía con Israel y Estados Unidos.

“Eso es inadmisible para mí. Si yo estoy alineado con Estados Unidos y con Israel, digamos, mi voto está claro donde tiene que estar, ¿no? Porque es una cuestión de alineación. Entonces agarro, me entero, chequeo con mi hermana y me dice ‘Sí, votó así’. Lo llamé a Guillermo Franco, le dije ‘echala’. ¿Me comprendés?“, contó.

Con información de Infobae