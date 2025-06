Colegio de Abogados: “tenemos una mora del 50% de la matricula”, sostuvo Villegas

En Agenda Abierta, la presidenta del Colegio de Abogados de Salta, Dra. Trinidad Arias Villegas, detalló el estado actual de la institución tras asumir su gestión, en compañía de su vicepresidente, José San Martin. Entre los principales desafíos, apuntó al grave déficit económico y la necesidad urgente de una reforma integral de la ley del ejercicio profesional.

“Hoy más del 50% de la matrícula está en mora con la cuota. Es decir, menos de la mitad de los colegas están al día, y con eso no se puede sostener un Colegio que tiene 30 empleados”, advirtió Arias Villegas. Según aseguró, no hubo proceso de transición ordenado y el primer día de gestión se encontraron con la necesidad urgente de reunir 100 millones de pesos para cubrir sueldos, aguinaldos y compromisos vigentes, mientras que el dinero disponible en cuentas no alcanzaba.

La abogada también confirmó que se había hecho uso de un fondo de reserva en dólares, guardado en una caja fuerte, para solventar obligaciones salariales. “Nos informaron sobre extracciones anteriores que se destinaron al pago de sueldos y aguinaldos”, explicó.

Además de la situación financiera, la presidenta anunció una reestructuración interna para jerarquizar el rol del Colegio: las actuales comisiones se convertirán en institutos con directores propios, dedicados a la capacitación e investigación en diversas ramas del derecho. “Buscamos profesionalizar más la tarea y jerarquizar el ejercicio profesional”, afirmó.

Arias Villegas también se refirió a una reforma parcial de la ley 5412 (sobre el ejercicio profesional del abogado) que se está debatiendo en la Legislatura provincial. “Es una reforma que creemos que debe ser completa, estudiada y con la participación de toda la matrícula”.

Por eso, anunció la creación de una comisión que trabajará en una reforma integral, que incluya también la ley de honorarios. Se convocará a los colegiados a participar mediante jornadas de debate y formularios de consulta, con el objetivo de que “la voz de todos los abogados y abogadas sea escuchada”.