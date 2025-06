“No tenemos nada”: La Junta Calificadora admitió que el sistema no funciona

Por Aries, la presidenta de la Junta de Calificación de Nivel Secundario, Marcela Quiroz, confirmó que desde el 17 de junio está completamente caído el sistema informático del Ministerio de Educación de Salta, lo que impide, entre otras cosas, realizar las inscripciones virtuales para los docentes.

“Cuando hablo de la página del Ministerio, hablo de todo el sistema informático. No solo de Junta, sino de todas las áreas que dependen del Ministerio. Estamos completamente imposibilitados de realizar tareas administrativas”, explicó Quiroz.

En medio de los rumores sobre un posible hackeo, la funcionaria fue cauta y pidió esperar un informe técnico oficial. “Decir que fue un hackeo sin tener pruebas sería irresponsable. Puede haberse tratado de otra falla, como el daño a una placa. Hasta no tener un diagnóstico técnico, no vamos a hablar de hackeo”, subrayó.

La caída del sistema afecta a procesos claves como el acceso a datos de personal, sueldos, fojas de servicio y movimientos de calificación. Quiroz indicó que desde la Junta ya se presentó un expediente solicitando un informe al área correspondiente, pero aún no se obtuvo respuesta.

Respecto a la inscripción docente, que debía hacerse de manera virtual, Quiroz adelantó que se está evaluando una prórroga. Sin embargo, aclaró que esa decisión no puede tomarse de manera individual, sino que debe definirse en un plenario.

“La prórroga será analizada mañana en el plenario de secundaria. No podemos adelantar una fecha sin ese paso. Lo importante es que estamos comprometidos con dar una solución responsable y no ceder ante presiones que no son propias de un profesional docente”, sostuvo.

También pidió “tranquilidad a toda la docencia” y aseguró que “se está trabajando, se elevó el pedido, y probablemente en horas de la tarde haya novedades”. Además, dijo que el Ministerio deberá brindar explicaciones públicas y técnicas sobre lo ocurrido.

“Esto nos pone en una situación muy incómoda. No solo a nosotros como Junta, sino que vulnera el derecho de los docentes. Vamos a estar del lado de la defensa de esos derechos y daremos respuestas en el corto plazo”, finalizó.