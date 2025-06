En el tramo de manifestaciones, el diputado Luis Mendaña, denunció que en el Departamento de La Caldera “los intendentes comenzaron a devolver obras antes incluso, de recibir el anticipo financiero” de provincia. “El Ejecutivo firma los convenios con los municipios y estos, sin siquiera iniciar las obras, los devuelven. Algo rarísimo está pasando”, afirmó.

Mendaña recordó que en diciembre, Provincia, legisladores e intendentes, consensuaron priorizar obras ante los recortes nacionales con una inversión estimada en 2.600 millones de pesos, proyectando terminación de viviendas, extensión de redes de agua potable, construcción de defensas y pavimento articulado.

En ese sentido solicitó al Gobierno de la Provincia que busque mecanismos para garantizar la ejecución de las obras. “Si no quieren hacer obras para su gente, entonces que lo haga la propia Provincia o los privados. No podemos estar supeditados a la voluntad o no o a la imposibilidad o no, de que se cumplan las obras que tanto necesitamos”, reclamó.

Finalmente, el diputado pidió que no se naturalice la devolución de obras públicas. “No podemos dejar a nuestra gente sin obras que ya están planificadas y financiadas”, insistió.