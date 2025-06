Uruguay en alerta roja por frío extremo tras la muerte de seis personas en situación de calle

Las noticias de las muertes de personas que viven a la intemperie no dieron tregua al gobierno de Uruguay en la última semana. El inicio del invierno y los pronósticos de frío polar en el país hicieron que este lunes varios ministros fueran a Torre Ejecutiva a buscar una solución urgente. La decisión fue declarar una alerta roja por el frío extremo anunciado para estos días, una decisión que da un marco legal para que nadie duerma en la calle.

Esta alerta se aplica desde este mismo lunes a la hora 18 y las autoridades la reevalúan diariamente hasta que las condiciones climáticas permitan su cese. “Nos habilita a los equipos operativos que se encuentran en territorio a la evacuación obligatoria de las personas y animales en situación de vulnerabilidad o riesgo”, explicó el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque.

A los refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el gobierno le sumó tres centros de evacuación para evitar que haya personas viviendo a la intemperie: el gimnasio de la Escuela Nacional de Policía, el gimnasio de una plaza de deportes y un centro del Ejército.

La decisión del gobierno no afecta las actividades habituales ni la movilidad. Es decir, la alerta roja no incluye a las escuelas, que seguirán abiertas a diferencia de lo que ocurre en otras emergencias.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó que su cartera incorporó 32 refugios y aumentó a más de 1.000 los cupos disponibles en estos lugares. Además, aplica la modalidad de trabajo en duplas para la captación de personas que viven en la calle.

La medida que dispuso el gobierno generó críticas en la oposición. El senador del Partido Nacional Javier García consideró que la reacción de la administración de Yamandú Orsi fue “tardía”. “Nosotros no militamos las muertes de compatriotas. Era de lo peor hacerlo antes (“muertes evitables”) y sería igual hacerlo ahora. Pero el gobierno debe hacerse cargo por lo que hace y por lo que no hizo. Si el equipo no funciona, que cambie”, expresó en la red social X.

El titular de Desarrollo Social será convocado al Parlamento para que explique los planes para personas en situación de calle.

Las seis muertes en la calle

El ministro Civila llamó al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, para darle la noticia más dura que recibió en los 100 primeros días de gobierno: una persona que vivía en la calle había muerto. Todavía no había terminado mayo, el invierno no había comenzado y faltaban algunos días para que el problema se multiplicara. En menos de un mes, fueron seis las personas que estaban en situación de calle y murieron en Uruguay.

La anécdota de la llamada de su ministro la contó el propio Orsi en una entrevista con El Observador. “Si bien son de las cosas esperables por el número de gente que está en esa situación, siempre soñás o tenés la esperanza de que no pase. Fue un fin de semana recuerdo, donde había algo que me daba vuelta y era eso, que sé que pasa normalmente”, amplió tras contar la anécdota.

Civila había llamado a Orsi para avisarle de la muerte de una persona que dormía a la intemperie en la Estación Goes, una zona relativamente céntrica de Montevideo. Tenía 48 años y estaba en silla de ruedas. El ministro informó que varias veces había ingresado a los refugios que tiene esa secretaría de Estado, pero contó que en algunas ocasiones había preferido no hacerlo.

Esta muerte, en realidad, fue la segunda que se registró en la calle desde que la izquierda regresó al poder en Uruguay.

Las primeras muertes de personas en la calle ocurrieron en Rivera, un departamento limítrofe con Brasil. El 24 de mayo se registró la primera víctima, cuya causa de muerte fue “tuberculosis no tratada”. La segunda en este lugar del país ocurrió el 20 de junio: un hombre que vivía debajo de un puente en Rivera murió. El Mides tenía vínculo con esta persona y, de hecho, se había contactado en la noche anterior a su fallecimiento. Pero él se había resistido a ingresar a un refugio, según la versión oficial.

El viernes, en otro barrio céntrico de Montevideo, se registró la cuarta muerte del mes. Faltaban unas horas para que el invierno comenzara de manera oficial.

El fallecido tenía 56 años y murió en el Buceo, otro barrio céntrico de Montevideo. La víctima era asmática y falleció en una plaza, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Por problemas de salud, su familia lo había internado en el Hospital de Clínicas (un centro de salud público, gestionado por la universidad estatal), pero él había decidido retirarse sin el alta médica.

El fin de semana el drama continuó. Una persona murió en un refugio del Mides en Artigas, el departamento más al norte de Uruguay. Había recibido el alta médica en el hospital departamental, una decisión que motivó una investigación de las autoridades de la salud. Tenía 47 años y vivía en la calle, pero concurría frecuentemente a un refugio. Técnicamente, no se trató de una muerte a la intemperie.

En la tarde de este domingo se constató una nueva muerte en Salto, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. La víctima fue un hombre que vivía en una carpa cerca del Río Uruguay.

Una sexta muerte a la intemperie se registró este martes en el departamento de Treinta y Tres (en el este del país). Se trata de un hombre de 43 años que estaba durmiendo dentro de una carpa en el Parque del Río Olimar, informó El Observador.