Salta bajo cero: Cómo se organizan las familias para llevar a los chicos a clases

En el día más frío del año en Salta, con temperaturas bajo cero, la rutina escolar no se detuvo. Madres y padres se acercaron desde temprano a las escuelas, cumpliendo el mismo horario y apostando al abrigo como principal aliado para enfrentar la jornada helada.

“Igual que siempre, mismo horario, misma rutina, pero bien abrigada”, relató una mamá en diálogo Aries, mientras acompañaba a su hija a clase. La escena se repitió en las instituciones educativas en inmediaciones al Monumento 20 de Febrero: niños y niñas enfundados en camperas con corderito, bufandas, guantes y poleras térmicas.

A pesar del frío extremo, muchas familias aseguraron que no alteraron sus tiempos matutinos. “No, no, no. Siempre el mismo horario porque así llegamos a tiempo”, explicó otra mujer. Solo algunas admitieron que a los chicos “les costó levantarse” y que “hoy no querían salir de la cama”.

La indumentaria fue clave para sobrellevar la mañana gélida. “La térmica, las medias de lana, el cancán, hoy son fundamentales”, detalló otra mamá.