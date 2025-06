El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, habló tras la importante movilización en Plaza de Mayo en respaldo de Cristina Kirchner, tras la ratificación de su condena por la causa Vialidad. El diputado nacional no descartó asumir el rol de la ex mandataria como candidato a legislador en la tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires.

En diálogo con C5N, el referente de La Cámpora señaló: "Cuando uno tiene conducción, como es mi caso, está siempre preparado para asumir los roles que haya. Igual tenemos compañeros y compañeras que pueden llevar adelante esa candidatura mejor que uno. No hay principios milagrosos, si tiene que haber hombres y mujeres con una firme convicción de asumir lo que son los intereses de la mayoría“.

En ese sentido, volvió a enviar un mensaje para adentro del peronismo, que por el momento se muestra unido tras la decisión de la Corte Suprema de ratificar la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para la ex mandataria.

"Lo que le hace muy mal a las expresiones políticas son las ansias de protagonismo desmedido, el ego es como un velo que te lo ponen delante de los ojos y dejas de ver el conjunto. Hay que administrar los egos y las vanidades y poner por delante las penurias que tiene nuestro pueblo, pero sobre todo los anhelos", señaló.

Por otro lado, el diputado se refirió a la movilización que se llevó a cabo durante este miércoles en el centro porteño. "Ver a los argentinos, hacerlo con amor, sin ningún tipo de incidentes. La conciencia, el silencio durante la palabra de Cristina, marca que tenemos la oportunidad de evitar que nos saqueen y nos roben el país en nuestras narices. Lo de hoy es un pequeño mojón para lo que viene“, remarcó.

Reiteró las críticas contra Mauricio Macri y los jueces del máximo tribunal. "Los tres señores, por llamarlos de alguna manera, que son horribles. Han cometido un atropello que la movilización deja al desnudo“, añadió.

En tanto, se refirió al rol que podría asumir CFK ahora que debe cumplir con la condena en prisión domiciliaria. "Es muy difícil predecir los movimientos de CFK, más aún con las condicionalidades que impuso el sistema judicial. Hoy por hoy no puede salir al balcón de su casa. Habrá que ver bien cómo es el sistema de visitas y todo", explicó.

Y continuó: “Gran parte de la gente que fue a la plaza, la quiere votar. La detienen y le dicen que no puede competir y eso es un error garrafal. No están bien estás cosas, no terminan bien”.

Durante la movilización que agrupó a los principales frentes del peronismo y otros partidos, la ex mandataria mandó un mensaje a la militancia a través de un video que se pasó por los parlantes que estaban preparados en la plaza.

“Hace exactamente una semana pregunté públicamente porque si yo estaba acabada no me dejaban competir. Bueno, ya respondieron, la respuesta es esta, yo aquí presa en San José 1.111, sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas, porque ni siquiera las podría regar. Qué gente ridícula”, se quejó la ex presidenta, que empezó a cumplir este miércoles 18 de junio la pena a seis años de prisión que le impuso la Justicia por fraude a la administración pública.

Y cerró: “En esta etapa es necesario organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país. Vamos a volver con más sabiduría, con más unidad y con más fuerza”.

De la movilización participaron dirigentes de peso dentro del PJ como Axel Kicillof, Sergio Massa, Mayra Mendoza y otras decenas de nombres propios que buscan acordar el futuro del peronismo.

Con información de Infobae