Trump pidió evacuar Teherán y dejó el G7 antes de tiempo

En medio de un G7 marcado por el conflicto entre Israel e Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los iraníes a dejar la capital del país. “Todos deberían evacuar Teherán inmediatamente”, alertó. Luego se retiró del evento un día antes de que termine.

A través de una publicación en su red social, Truth Social, mandatario escribió: “Irán debería haber firmado un acuerdo que les dije que firmaran. Lo que pasó es una pena y una pérdida de vidas humanas. Simplemente diré: Irán no puede tener armas nucleares. Lo dije una y otra vez”.

Israel comenzó a atacar Irán este viernes con el objetivo de prevenir una amenaza nuclear, que según el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hubiera puesto en riesgo la existencia del país.

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en Irán que se vayan del país o que se refugien por un largo plazo

El Gobierno estadounidense instó este lunes a sus ciudadanos en Irán a abandonar de inmediato el país o, en su defecto, a prepararse para refugiarse durante períodos prolongados debido al conflicto con Israel.

“Los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Irán por ningún motivo y deben salir del país inmediatamente si ya se encuentran allí”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado, y agregó: “Aquellos que no puedan salir deben estar preparados para resguardarse en sus hogares por largos períodos”.

La administración de Donald Trump advirtió que los estadounidenses “enfrentan peligros graves y en aumento” en la República Islámica, con la que Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas.

En ese sentido, la Embajada de Suiza en Teherán -que actúa como intermediaria del Gobierno estadounidense- permanece cerrada hasta nuevo aviso y su capacidad para asistir a ciudadanos estadounidenses es limitada, precisó el Departamento de Estado.

Israel evalúa la posibilidad de repatriar a sus ciudadanos varados en el extranjero

La posibilidad de que los ciudadanos israelíes que estén en el extranjero vuelvan al país fue abierta por el director ejecutivo de la aerolínea Israir, Uri Sirkis. "La operación para repatriar a los ciudadanos israelíes residentes en el extranjero podría comenzar hacia finales de esta semana; o quizás no, sino hasta principios de la próxima“, indicó Sirkis en declaraciones reseñadas por The Times of Israel.

El espacio aéreo del Israel está cerrado, en medio del conflicto bélico abierto con Irán. Sin embargo, la aerolínea explora las chances que hay para poder traer de vuelta a los israelíes que se hayan quedado fuera del país. “Seguimos estudiando al enemigo, sus patrones, para comprender el ritual de las amenazas”, agregó Sirkis.

Con información de TN