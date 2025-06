El ministro de Economía uruguayo, Gabriel Oddone, pareció por momentos regresar a su rol de analista económico que durante varios años desempeñó en el ámbito privado. En una comparecencia ante diputados en el Parlamento, el funcionario del gobierno de Yamandú Orsi hizo un repaso del escenario internacional y se detuvo en la región. En ese marco, se mostró “sorprendido” por los resultados de la política económica del presidente de Argentina, Javier Milei.

El motivo para hablar de Argentina fue que Uruguay es un país “expuesto a la región” y tiene en el vecino a su principal socio en los servicios turísticos. Oddone dijo que “independientemente de las consideraciones de naturaleza política o de la convulsión política” que atraviesa ese país, para él es “imposible no reconocer” que ingresó en un proceso de “corrección” de los “equilibrios económicos”.

Oddone remarcó ante los legisladores que hacía foco en los “equilibrios económicos” para aclarar que no estaba haciendo consideraciones sobre otros aspectos como “la distribución del ingreso”, sobre la desigualdad del país o los niveles de pobreza.

El ministro de Economía señaló que hace entre 10 y 15 años que Argentina no crece y marcó que los niveles de inflación y la brecha cambiaria condujeron a “aumentos significativos” de la pobreza en ese país y a “problemas de distribución del ingreso”. Estos factores provocaron que sea necesario un “ajuste macroeconómico extraordinario”, en la opinión de Oddone.

“El gobierno argentino actual decidió que su punto relevante era la situación fiscal. Por eso, el programa macroeconómico argentino –bastante ortodoxo en su orientación– tuvo que ver con un ajuste fiscal importante para dejar de monetizar el déficit fiscal y generar mayores niveles de credibilidad para volver a los mercados internacionales y obtener financiamiento para el sector privado”, expresó Oddone el miércoles 11, según consta en la versión taquigráfica del encuentro.

Destacó que este programa se cumplió durante el primer año de la gestión de Javier Milei y explicó que fue lo que posibilitó acordar con el Fondo Monetario Internacional. Esto, a su vez, posibilitó “ciertos niveles de liquidez mínimos para obtener reservas” que terminaron en el “desmantelamiento del esquema de tipos de cambio múltiples”, analizó Oddone. También destacó la baja de la inflación, aunque señaló que sigue “extraordinariamente alta” en comparación a los estándares internacionales.

“Argentina hizo algo muy difícil de realizar. De hecho, yo era de los que creía que Argentina no iba a poder hacer lo que hizo. Como ex analista económico me manifiesto sorprendido de que Argentina haya podido implementar un programa de estas características; se lo he comentado a mis colegas argentinos en las oportunidades que nos hemos encontrado”, expresó el ministro uruguayo.

Para Oddone, el rechazo a la situación económica que existía en Argentina dio lugar a que Milei hiciera un ajuste que definió como “muy duro” en la primera parte de su gobierno.

Hacia el futuro, Oddone consideró que la etapa que se inicia ahora en Argentina es “enormemente compleja y con muchos desafíos”. “Supone dejar atrás el ajuste y la gestión del ciclo de corto plazo y pasar a trazar una estrategia de largo plazo, que sea creíble para sus acreedores externos y para los inversores y que, al mismo tiempo, sea sostenible para los ciudadanos”, explicó.

“Es imposible que Argentina pueda sostener su actual estrategia de política económica con los niveles de pobreza que tiene actualmente y con esos niveles de desigualdad, en una sociedad que también valora altamente los niveles de cohesión. Es imposible que Argentina logre sostener esto si no traza un plan creíble y si los números fiscales que el país ha puesto sobre la mesa –como la convergencia a una inflación más baja– no son sostenibles”, opinó el ministro uruguayo.

