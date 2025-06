“Ya lo tienen”: Grossi alertó que Irán acumula uranio apto para fabricar armas nucleares

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, brindó este martes precisiones sobre el material nuclear que posee Irán, en un contexto marcado por el aumento de tensiones con Israel, al que calificó como un conflicto “muy grave”. Además, explicó las razones por las que el país persa construyó instalaciones nucleares bajo tierra.

La misión del OIEA consiste en promover el uso pacífico de la energía nuclear bajo condiciones de seguridad y con inspecciones que garanticen que los materiales no se destinen a fines bélicos.

En diálogo radial, Grossi explicó: “Para tener un arma nuclear hace falta uranio enriquecido, también puede ser plutonio, pero en el caso de Irán, lo que ellos acumularon es uranio enriquecido. El uranio tiene que estar enriquecido al 90% de un isótopo; ellos están en el 60%”.

Grossi aclaró que “ya lo tienen” y que, si bien no alcanzaron el 90% necesario para fabricar armamento, el salto es mínimo. El funcionario argentino señaló que el stock actual de Irán sería suficiente para fabricar entre “seis, siete u ocho armas nucleares”. Sin embargo, advirtió que eso no significa que Teherán posea actualmente una bomba atómica.

Respecto a las instalaciones bajo tierra, Grossi reveló que se trata de una decisión adoptada hace dos o tres años, después de ataques que Irán recibió, ya sea por sabotajes internos o ataques con drones no adjudicados. “Entonces decidieron empezar a instalar ciertos equipos y materiales bajo tierra”, indicó.

La evaluación del OIEA

El funcionario recordó que su organización emitió informes críticos por la falta de transparencia del régimen islámico en cuanto a sus desarrollos nucleares. “No podemos decir que hoy tengan un arma nuclear. Para eso hacen falta más cosas que el material”, reiteró.

Mientras tanto, el conflicto en Medio Oriente adquirió una nueva dimensión luego de que Israel comenzara una serie de bombardeos la semana pasada. Inicialmente dirigidos a instalaciones nucleares, los ataques luego se extendieron a otros objetivos. En ese marco, Grossi informó que el OIEA organizó reuniones de su Junta de Gobernadores y que él mismo habló ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para advertir sobre los posibles peligros.

Los riesgos nucleares y químicos

Grossi diferenció entre los riesgos nucleares y químicos derivados de los ataques. “Hay instalaciones de distintos tipos: de enriquecimiento, de fabricación de combustible, laboratorios... Si una explosión libera material nuclear al ambiente, puede haber contaminación, radiación atmosférica”, describió. No obstante, aclaró que hasta ahora “los daños fueron muy graves, pero el efecto radiológico fue muy limitado”.

“La destrucción alcanzó instalaciones con cantidades relativamente bajas de material nuclear, por eso la contaminación se circunscribió al área del impacto”, especificó el argentino.

Finalmente, Grossi destacó que el verdadero problema no es lo que Irán informa, sino lo que omite: “Eso es lo que venimos denunciando hace tiempo. Dicen que no tienen nada que ocultar, pero no muestran lo que les pedimos ver. Siempre evadieron esos pedidos. Y por eso estamos en esta situación”, concluyó.

