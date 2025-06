CFK condenada: De la "medallita milagrosa" a la “victimización” del peronismo

El ex Fiscal de Corte de Salta y ex miembro de FOCIS, Alejandro Saravia, analizó en Hablemos de Política, por Aries, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y el impacto en el peronismo. "El peronismo tiende a victimizarse", afirmó, y comparó la reacción actual con la proscripción histórica del movimiento entre 1955 y 1973. "Esto no es una proscripción, es la aplicación lisa y llana de la ley", afirmó.

Saravia recordó que la causa comenzó en 2008, aunque ya en 2006 Jorge Asís describió el esquema de corrupción en su libro Marroquinería Política. "Describe a través de distintos artículos el fenómeno de la corrupción y cómo pasaban bolsos que llegaban de Buenos Aires", relató.

El ex fiscal remarcó el rol de la alternancia política en el avance de la causa. "Asume Macri y ahí se vuelve a poner en funcionamiento, porque el interventor de Vialidad le suministra a la justicia la información que necesitaba, cosa que no hacía el anterior director", explicó. Según señaló, la falta de alternancia en Salta impide estos controles sucesivos.

Consultado sobre la velocidad del fallo, Saravia explicó: "Los jueces también tienen que fallar mirando la realidad de la sociedad". A su juicio, fue la propia Cristina Fernández quien apuró el pronunciamiento de la Corte al anunciar su candidatura, cuando el fallo ya estaba preparado desde hacía tiempo.

Finalmente, el ex fiscal consideró que esta situación refuerza la centralidad política de la ex presidenta. "Le están haciendo un favor a la propia Cristina Kirchner. La mujer cobró centralidad y no la va a perder porque se va a convertir en la medallita milagrosa", concluyó.