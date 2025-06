Saravia: “Los protagonistas de nuestra sociedad son corruptos”

En diálogo con 'Hablemos de Política' por Aries, el abogado y ex miembro de FOCIS, Alejandro Saravia, analizó el panorama político nacional y local, tras la condena a CFK en la causa Vialidad. Alertó sobre las fallas en el sistema institucional y “la falta de vocación” de quienes representan a la sociedad.

“Los protagonistas de nuestra sociedad son corruptos. Esta es la primera causa qué condena a Cristina Fernández. Todavía tiene que venir la de Hotesur, la de los cuadernos de Centeno, hay setenta y cuatro empresarios metidos ahí”, expresó.

En ese panorama, alertó sobre la crisis en los partidos políticos considerando que “son vía de control” para quienes llegan a los ámbitos políticos. “Están perfectamente descritos y dibujado en las leyes, pero no nos llegan las personas adecuadas, si siquiera la persona formada, nada. Y desaparece el sistema político, en Salta no tenemos sistema político”, sentenció.

Consultado sobre si la condena a CFK podría significar un “punto de inflexión”, Saravia se mostró “preocupado y escéptico”.

“Ojalá que sea el punto de partida, y ojalá que todos los funcionarios pongan la barba en remojo. Y ojalá que la justicia cumpla con sus funciones y los legisladores también cumplan con su función de controlar, si no, no sirven todo el sistema institucional” dijo y agregó “para hacer pie necesitas actores sociales y actores políticos. Yo no los veo”.