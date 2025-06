Condena a CFK: Villamayor reclamó que la justicia actúe con todos por igual

En Día de Miércoles, la diputada provincial Socorro Villamayor se refirió al fallo judicial que confirmó la condena contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que cuestionó tanto la politización del caso como las reacciones sociales extremas que generó la noticia.

“El día de ayer conmocionó a la Argentina. Hay una mitad que se regocija por la condena y otra mitad que la acompaña. Eso demuestra, una vez más, que el país está profundamente dividido”, expresó la legisladora.

Si bien Villamayor reconoció haber sido “muy crítica” de la expresidenta a lo largo de su carrera, aclaró que no celebra el fallo. “No me alegra la condena, no me parece un motivo de celebración. Mucho menos si uno piensa cómo queda vista la Argentina en el mundo, con una expresidenta condenada por corrupción”, señaló.

La diputada consideró que el fallo “marca un antes y un después” en la actuación del Poder Judicial. “Hace mucho tiempo no veíamos una decisión con esta firmeza. Es una señal de esperanza en cuanto a que la justicia puede empezar a actuar”, sostuvo.

En esa línea, pidió que el accionar judicial sea equitativo y abarque otros casos emblemáticos: “Tuvimos a Macri con el caso del Correo, y a Milei que también es observado, por ejemplo, por el escándalo de las criptomonedas. ¿La justicia actuará en todos los casos con la misma decisión?”, se preguntó.

Por otro lado, Villamayor opinó que este momento puede representar una oportunidad para el peronismo de “redefinir su identidad” y separarse de la línea política impulsada por el kirchnerismo. “Cristina no me representa. Lo dije cuando forzó la intervención del PJ en Salta y lo sigo sosteniendo. Una cosa es el peronismo de Perón, de los derechos sociales, y otra muy distinta es la deformación que produjo el kirchnerismo”, concluyó.