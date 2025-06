La diputada nacional Marcela Pagano (La Libertad Avanza) anticipó hoy que la crisis en la Cámara baja por la conformación de la comisión investigadora del “Criptogate $Libra” terminará con un acuerdo para que sea presidida por el diputado del PRO Martín Maquieyra, y dijo que ella no acepta estos “arreglos de espaldas a la gente”.

“Me dicen que va a ser (presidente de la comisión investigadora) alguien del PRO, Martín Maquieyra. Mágicamente Unión por la Patria le cede la presidencia al PRO. ¿A cambio de qué?” se preguntó en declaraciones al programa Ensobrados que se emite por Radio Splendid.

Señaló que en la última sesión de Diputados hubo una reunión “en un cuarto intermedio” de la que participaron referentes del oficialismo y el peronista Germán Martínez, y afirmó que con los bloques de la oposición “tienen acuerdos, les gustan los contratos”, y subrayó: “Evidentemente hay cosas por detrás, no cuenten conmigo”.

“Estaban a punto de dirimirse las autoridades de la Comisión Investigadora y la oposición había propuesto como presidenta a Sabrina Selva y no quisieron hacerlo”, dijo y puntualizó que el presidente de la Cámara, Martín Menem, “hizo todo lo posible” para negociar con los presidentes de los distintos bloques.

Pagano se preguntó: “¿Cuál es el interés personal de Martín Menem de que no avance la investigación? ¿Tendrá algo que ver?” y se respondió: “Yo tengo sospechas, información me llega por muchos lados, pero que no se rían de la gente”, pidió.

La legisladora mantiene una relación de conflicto con el presidente de la Cámara baja desde 2024, cuando fue elegida titular de la Comisión de Juicio Político y Menem bloqueó su llegada a ese cargo, una situación que derivó en la renuncia de Oscar Zago a la presidencia del bloque de LLA.

“Él nunca aceptó que fuese yo (la presidenta), no lo soporta por un problema de egos, a él le interesa especialmente esa comisión, le ofrecí renunciar varias veces, pero nunca aceptó mi renuncia porque no le gustan tampoco los nombres designados por los otros sectores políticos”, aseguró.

Asimismo, confirmó que trabaja sobre un proyecto de ley para que los legisladores tengan que pasar por un test psicofísico de aptitudes, que incluirá también análisis toxicológicos, y destacó que desde su propio espacio a la también diputada Lilia Lemoine le molesta la iniciativa.

“Lilia es la chirolita de Martín Menem, una persona de caso 50 años que a lo mejor no pasa el test de mi proyecto. Es un psicofísico que todos los que estuvieron alguna vez en la actividad privada en relación de dependencia lo tuvieron que hacer”.

“Si yo no estoy en pleno uso de mis facultades y digo cosas injuriando a una persona, le puedo arruinar la vida a esa persona escudándome en los fueros y no me pueden hacer juicio”, explicó.

Con información de Noticias Argentinas