Pozo petrolero en Pichanal: “Tenía solución”, pero no se actuó a tiempo, advirtió un especialista

El consultor energético y exypefiano Laureano Vera advirtió en diálogo con Aries que el Pozo Lomas de Olmedo X-10, operado por President Petroleum S.A, ubicado en el departamento Orán y bajo jurisdicción de Pichanal, presenta una fuga de gas incontrolada que podría haberse evitado si se hubiera intervenido a tiempo. El pozo fue perforado por YPF en 1983, antes de su privatización, y se encuentra abandonado desde entonces, recordó.

Según Vera, el pozo fue completado y probado como productivo en 1983, pero nunca se puso en explotación por cuestiones operativas. “La batería receptora de producción estaba a 12 kilómetros, lo que hacía imposible operarlo”, explicó. YPF lo cerró sin producción y en 1992, con la privatización, el área fue concesionada a diversas empresas privadas hasta quedar actualmente bajo la operadora President Petroleum.

Vera relató que ya en 2017 los vecinos notaban un olor particular en la zona, aunque no identificaban el origen. Recién en 2023 comenzó a manifestarse una erupción superficial a unos 50 metros del pozo, que hoy se volvió incontrolable. El especialista dijo que lo que se libera es un gas licuado del petróleo, no metano.

En 2024, su consultora fue convocada por la empresa operadora para evaluar el caso. Vera propuso una intervención directa que consistía en ahogar el pozo con obturante, una solución viable en ese momento. Sin embargo, la operación no se ejecutó. “Hoy ya no se puede hacer lo que propuse. Era una urgencia controlable, ahora es una situación crítica”, señaló. “Tenía solución, pero no se actuó a tiempo”, enfatizó.

Finalmente, Vera aseguró que la situación actual es consecuencia directa de la inacción, pese a que en su informe ya advertía sobre los riesgos de no intervenir. “Pasó un año y meses desde que recomendé actuar, y ahora ocurre exactamente lo que anticipé”, sentenció.