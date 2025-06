ADP reconoce que la paritaria de febrero fue insuficiente y piden convocar una nueva

El secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, exigió al Gobierno provincial la convocatoria inmediata a la mesa de negociación salarial. “Voy a presentar hoy una nota para que en un plazo perentorio nos convoquen, ya que pasó el mes de mayo y la primera semana de junio”, sostuvo en diálogo con Aries.

El dirigente gremial advirtió que el reclamo responde a la pérdida del poder adquisitivo por la suba de precios registrada en los últimos meses. “Así como el gobernador reconoció en su momento que se había equivocado con el IPS, yo les reconocí a los docentes que me equivoqué en haber firmado la paritaria de febrero”, dijo, y agregó que en ese momento el panorama era distinto. “Después la inflación se disparó en marzo”, señaló.

Más allá de las estadísticas oficiales, Mazzone afirmó que “hay una pérdida del salario que la tenemos que discutir”. Además, destacó que existen otros temas urgentes que deben tratarse en la mesa paritaria, como la jerarquización docente, la situación edilicia de las escuelas y la reforma del régimen de licencias para suplentes ante enfermedades terminales.

Estos puntos fueron planteados por los afiliados en la última asamblea provincial de este sábado, que contó con la participación de más de 700 docentes. “Todo lo aprobado será elevado hoy al Gobierno”, informó.

Mazzone advirtió que, si no se fija fecha esta semana para la reapertura de la negociación, tomará medidas visibles. “Y si no aparece esta semana la fecha, me tendré que ir a tomar mate a la puerta del Grand Bourg. Colegas que me quieran acompañar, bienvenidos”, ironizó.