Transportes escolares reajustarán su precio a mediados de año

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – la presidenta de la Asociación de Transportes Escolares de Salta, Nilda Bini, informó que a mitad de año el precio del servició sufrirá un reajuste.

“La incidencia mayor que tenemos es el aumento del combustible”, describió la referente, y señaló que todos los meses incrementa el precio de la nafta y que, hasta el momento, venían absorbiéndolo los transportistas disminuyendo la ganancia.

Explicó, en este sentido, que años anteriores se planteaba el precio del servicio para todo el año, cosa que cambió luego de la pandemia cuando, por la necesidad económica, debieron aplicar un nuevo aumento a mitad de año.

“El último ajuste que hicimos fue en marzo, ese precio va hasta julio, y de julio a diciembre será otro precio”, precisó Bini, y completó: “A los papás les decimos que se queden tranquilos, es un reajuste en el precio”.

Finalmente, la referente aseguró que el servicio de transporte escolar comenzó siendo un lujo para las familias, pero que ahora se ha transformado en una necesidad.

“El papá hace malabares para mandar al chico a la escuela cuando no hay otro medio. El boleto gratuito no nos incide a nosotros, los chicos chiquitos no viajan solos. Prestamos un servicio necesario para las familias”, concluyó.