Cristina Kirchner encabezó este domingo un acto en un centro cultural de Retiro en conmemoración de los 22 años de la llegada de Néstor Kirchner al poder. Aunque no definió candidaturas, envió un mensaje al interior del peronismo: “Tenemos que replantearnos”.

“Tenemos que ver cómo logramos un estado eficiente”, remarcó la expresidenta. Además, criticó la política económica de Javier Milei, aunque dijo que el Presidente supo leer el humor social.

En un repaso por los logros culturales en su gestión, enumeró las diversas obras y cuestionó al Gobierno: “Estos tipos no construyeron nada, ni un p*** monumento, ni una escuela. Su única obra es cambiarle el nombre a los que otros hicieron. ¡Qué mediocres, qué chatos! ¿Quién se va a acordar de estos tipos en 20 años?“.

“Hoy también se cumplen 22 años de la asunción de Néstor Kirchner. ¿Cómo está la patria hoy? La Argentina es como un loop, algo circular, que vuelve una y otra vez. Este desgobierno que hoy está en la Casa Rosada nos quieren hacer creer que encontraron la fórmula de la Coca Cola. No, lo que están haciendo ya lo hicieron antes", señaló.

Luego, la expresidenta recordó el Pacto de Mayo que se celebró el año pasado en Tucumán y criticó duramente el plan económico de Milei: “Se habló varios días sobre quién firmaba, quién no firmaba. Parecía que con esa firma se arreglaba el país pero fue una bomba de humo, como es una bomba de humo lo que están haciendo ahora y es parte de la batalla cultural. Esto de ‘tus dólares, tu decisión’. Hermano, un pastelito está $2000 y dan la batalla cultural como si la AFIP metiera en cana a alguien en este país", señaló.

Y reforzó: “Lo que están haciendo es rascando el fondo de la olla porque no pueden remonetizar la economía, les faltan pesos y dólares. El consumo se fue al corno y no lo pueden repuntar".

El mensaje de CFK a la interna del peronismo: “Hay que dejar de lado las mezquindades y los egos”

En otra parte de su discurso, Cristina Kirchner reconoció errores y envió un mensaje al interior del peronismo, analizando el resultado de las elecciones legislativas porteñas y en vistas de la votación bonaerense.

“La necesidad de machacar sobre la realidad y sobre lo que tenemos que encarar en nuestra comunicación. Este modelo no es nuevo, ya fracasó y va a fracasar una vez más. ¿La gente va a venir al peronismo? Me permito dudar seriamente. Vimos en esta última elección en CABA cómo en barrios populares en los que había ganado Milei en primera vuelta, ahora perdió y fue en donde primero impactó la crisis. Este modelo le sirve a un 30% de la población, el 70% restante queda afuera. No todos van siendo impactados de forma simultánea, es de forma progresiva", analizó.

En ese sentido, advirtió: “Aquellos que apostaron por Milei tampoco quieren volver con nosotros y tenemos que preguntarnos el por qué. Tenemos que repensarnos".

“Seguir hablando del Estado presente significa no estar acorde con la sociedad de hoy. Tenemos que ver cómo logramos un estado eficiente, en una nueva estatalidad. Es imprescindible ahora esa construcción. Tenemos que replantear el modelo económico sin prejuicio ni falsos clichés históricos o culturales", planteó.

Y cerró con un contundente llamado de atención: “Tenemos que dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos, volver a ser lo que alguna vez fuimos. Poder ver más allá de las elecciones y dejar de lado mezquindades y los egos que tanto daño han hecho y han provocado fragmentación inútil".

