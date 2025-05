En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia, la diputada Mónica Juárez arremetió contra la familia Romero y sus medios de comunicación al señalarlos como los responsables de una operación mediática contra la postulación a la Corte salteña de Pablo López Viñals.

“Me gustaría saber si, prontamente, cuando se le termine el mandato, el mismo diario va a decir que el Senador no se presente más”, disparó la legisladora, y continuó: “Parece que aquí hay reyes que quieren marcar la cancha y decir quién si y quién no puede ocupar un cargo. Yo insisto en que no tengamos miedo, no tenemos que tenerle miedo”.

Para Juárez, la postulación de López Viñals tiene que seguir su curso normal y los abales que fue recogiendo para su postulación deben “hacerse sentir”.

“El lado B de esta historia me parece que tiene un solo fin: la impunidad de un senador que todavía no da explicaciones del caso La Ciénaga y los salteños seguimos esperando”, arremetió la diputada, y completó: “El miedo que se le tiene a Juan Carlos Romero en esta provincia; nos saquemos el miedo a los Romero, tenemos la oportunidad en octubre”.

Finalmente, la legisladora consideró que, “al final, el error de López Viñals es haber sido Procurador en la época de la causa La Ciénaga”.