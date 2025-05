El Ejecutivo Municipal presentó un proyecto de ordenanza que propone incorporar un inciso al artículo 126 del Código Tributario Municipal, en relación a los rodados exentos del pago del Impuesto a la Radicación de Automotores, para ampliar su alcance para los vehículos automotores destinados al Servicio Público Impropio de Transporte por taxis y remis.

“Lo que busca la normativa es equiparar la situación tanto de taxis y remises, a lo que en su momento se aprobó por parte del Concejo Deliberante, que es lo de Uber, ellos ya tenían el beneficio de quedar exentos” expresó por Aries el concejal Gonzalo Corral.

El edil consideró “es una medida concreta” al pedido, señalando que recibieron visita de referentes de transporte impropio para evaluar estrategias de alivio y equiparación para el sector. “En una cuestión particular me parece que no vamos a poder saldar las deudas históricas que ellos se consideran que están necesitando, pero siempre hay un camino, hay un recorrido hacia lograr esas finalidades, y este me parece un punto de partida fundamental”, manifestó.

Finalmente, Corral consideró “importante” que en otros municipios se evalúe la posibilidad de reglamentar las apps de transporte de pasajeros. “

“Que los municipios del área metropolitana, se adecúen, adhieran o saquen normativas más o menos similares a la que hoy tiene vigente ya la ciudad de Salta, me parece importante. De esa manera vamos a alivianar el trabajo a todos y no vamos a generar ninguna complejidad, ningún problema a todos los trabajadores que vienen de otros lugares”, cerró.