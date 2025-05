La ex presidenta Cristina Kirchner calificó hoy a la administración de Javier Milei de "desgobierno" y llamó al peronismo a "dejar de ser militantes electorales para ser militantes políticos", sin "egos ni mezquindades".

"El desgobierno que hoy está en Casa Rosada quiere hacernos creer que encontró la fórmula de la Coca Cola", dijo la ex mandataria, aunque planteó que "eso ya lo hicieron antes en la década del ´90 con el dólar barato de la convertibilidad".

Así se expresó Fernández de Kirchner en el acto "Encuentro de la Cultura Popular" en Retiro.

En sus cuestionamientos a la gestión de Milei, sostuvo que "de seguir este endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana" en el país.

La ex mandataria remarcó que "con el RIGI, al tercer año, no se liquida un solo dolar de exportación en Argentina, a no ser que el plan sea entregar algo más que deuda".

"¿Territorio, tal vez? ¿Les darán un pedazo de Ushuaia, de Tierra del Fuego, para hacer alguna base, como les dio el payaso de Zelenski al otro?", planteó la ex jefa de Estado.

También calificó al Pacto de Mayo, firmado el año pasado, como una "bomba de humo" y cuestionó que la batalla cultural que impulsa el mileísmo sea por la "decisión" propia de los ciudadanos en torno a los dólares.

"Tus dólares, tu decisión. Un pastelito está dos lucas, ¿qué te pasa?", ironizó la ex mandataria.

Por otro lado, en lo que pareció un mensaje a la interna peronista con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó a "dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos" y abandonar las "mezquindades y los egos que tanto daño han hecho y han provocado fragmentación inútil".

También pidió "replantear el modelo económico" que propone el peronismo "sin prejuicio ni falsos clichés históricos o culturales".

Con información de Noticias Argentinas