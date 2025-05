Para Juan Esteban Romero, “el oficialismo perdió por confiarse y no hablar de política”

En Día de Miércoles, el diputado provincial Juan Esteban Romero se refirió al desempeño electoral del oficialismo en las elecciones del 11 de mayo en la ciudad de Salta, y atribuyó la derrota a errores de estrategia, falta de autocrítica y ausencia de propuestas concretas. “No fue responsabilidad del romerismo. Es una locura pensar que lo que dijo Bettina sobre el voto en blanco influyó. Hubo errores internos y una lectura equivocada del contexto político actual”, sostuvo.

Romero cuestionó duramente la estrategia adoptada por el frente liderado por el gobernador Gustavo Sáenz, señalando un exceso de confianza y una campaña centrada en “caras conocidas”, sin contenido político claro.

“Creyeron que bastaba con poner a periodistas como Mónica Juárez, Guillermo Kripper o el Dr. Bernardo Biella, sin hablar de política ni presentar propuestas. Eso no alcanza. La gente quiere saber qué vas a hacer, qué rumbo vas a tomar”, afirmó el legislador.

El diputado también contrastó la campaña oficialista con la de La Libertad Avanza, que, a pesar de presentar candidatos con bajo nivel de conocimiento público, logró transmitir de manera efectiva el mensaje del presidente Javier Milei: baja de impuestos, equilibrio fiscal y lucha contra la inflación.

“El mensaje de Milei entró bien. Del otro lado no hubo mensaje. La gente ya no quiere campañas vacías, quiere coherencia, convicción y rumbo. Y el oficialismo no logró comunicar eso”, evaluó Romero.

En ese sentido, el dirigente hizo una autocrítica a la repetición de fórmulas que en elecciones anteriores habían resultado exitosas, pero que en el contexto actual no funcionaron.

“En su momento funcionó poner caras nuevas, como Emiliano Durand en 2021, pero ahora eso no alcanzó. Hoy la ciudadanía está más exigente y quiere propuestas reales, no posteos sobre cómo cocinar una hamburguesa”, ironizó.

Por último, Romero concluyó que el resultado debe ser una señal de alerta para el oficialismo provincial: “La ciudadanía cambia, y no se puede seguir subestimando su demanda. O se construyen campañas con ideas claras y propuestas, o los resultados seguirán siendo adversos”, advirtió.