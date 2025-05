La diputada provincial Mónica Juárez criticó duramente al diputado nacional Emiliano Estrada luego de conocerse la condena a ex empleados vinculados a su entorno. En un encendido discurso, cuestionó el rol del legislador en los hechos y apuntó contra su supuesta impunidad gracias a los fueros parlamentarios.

“Justo me cae una noticia, la de la condena a los ex empleados de Emiliano Estrada. Y pensaba quién le empacó el paracaídas para que llegue al Congreso. No fue La Cámpora, fue el saenzismo”, señaló Juárez, recordando además un video en el que Estrada agradecía al gobernador por su apoyo en momentos personales difíciles.

La legisladora salteña lamentó que “los empleados fueron condenados, pero su jefe mayor no”, y cuestionó el uso de fueros para evitar dar explicaciones ante la Justicia. “¿Hasta cuándo la política va a seguir encubriendo a estos personajes?”, lanzó.

Juárez también criticó la actitud que, según ella, Estrada mostró durante su carrera política: “Fue arrogante, no creyó en el trabajo en equipo y actuó con malicia”. Y concluyó con una advertencia: “¿Cuánto falta para que nos dé explicaciones? ¿O lo veremos en octubre creyéndose capaz de volver a ocupar una banca?”.